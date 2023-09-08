足球／成為台灣人真好！歸化球員安以恩首批國家隊戰袍、美夢成真

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安以恩今年順利歸化成為台灣人，終於如願披上中華隊戰袍，並迎來國家隊處女秀，他對自己的表現非常滿意，「整個球隊表現得很好，儘管球場和天氣條件不理想，但我們一直保有奮戰的精神，努力到最後一刻。」
從踏上球場的那一刻，安以恩就已經做好準備，他表示，「第一場比賽總是最困難的。不僅是比賽本身，還有賽前的準備，當中會有很多疑問，難免緊張情緒湧現，但當我一旦走進球場，所有壓力就消失了。」
自從加入中華男足以來，安以恩表示隊友就像家人一樣，「我能感受到隊友對我的關愛，並且對跟我一起奮戰感到興奮，所以我感到非常高興，也很感謝台灣球迷替我加油。」
本場比賽安以恩雖然沒有取得進球，但他在場上帶給菲律賓後衛極大的威脅，「我認為每一位隊友都做得非常好，特別是你看到陳威全助攻給白劭宇的那一顆進球，真的很精彩。我也努力讓自己融入球隊，相信我的加入對球隊會有很大的影響和提升。」
此役基於戰術的考量，「魔法教頭」Gary White針對球員位置做出不同的安排，安以恩表示，從比賽中可以明顯看出戰術是有效果的，每一位球員都扮演好自己的角色，為隊友的表現感到非常自豪。
今年中華男足3場國際友誼賽取得1勝2和不敗成績，緊接於12日作客新加坡，談到下一場比賽的備戰，安以恩說，「我的目標一如既往，我剛加入這個團隊，所以希望能盡快應體系，並表現得更好，第一場和第二場比賽是與隊友們建立默契的好機會，相信之後會更融入，肯定會有進球。」