運動維納斯／美容師芯語靠滑板1年甩肉30公斤　肉肉女變身辣妹

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從肉肉女到決心減肥 曾嘗試斷油脂減肥法經驗慘痛
受家族遺傳易胖體質影響，芯語從小就是肉肉的體型，她說：「我以前吃東西沒在客氣的，曾經一次吃掉一罐果汁奶粉，也曾一口氣吃了5公斤龍眼然後狂流鼻血。」放縱的結果，她的體重一度飆破80公斤，直到成為同學們嘲笑的話柄後，才決心減肥，她嘗試過坊間各種減肥方式，復胖的機率相當高，體重一直起起伏伏，卻把身體搞壞了。
出社會後她花很多錢接觸直銷，還好非常認真上課，學習到很多營養知識，為日後調整飲食習慣奠下良好基礎，她也為了健康飲食考取廚師證照，她說：「既然愛吃，喜歡吃的東西盡量自己動手下廚，乾淨又衛生，而且能避免過度調味，就算外食也會精挑原型食物，減輕身體的負擔，才能吃出健康。」
她回憶起曾經嘗試「斷油脂減肥法」，三餐完全是清淡的水煮餐，結果持續便祕、生理失調，並且情緒容易暴躁，就醫後了解，身體還是必須攝取好的油脂，於是開始學習調理各種堅果，用氣炸鍋加熱，加上乾燥香蒜粉、玫瑰鹽或黑胡椒，口感酥脆、營養豐富，嘴饞時抓一把吃，一次10幾顆就非常滿足了，不但自己吃，還經常分享給朋友。
重訓太枯燥改玩滑板 練出超強核心改善職業病
3年前瘦身過程中曾遇到停滯期，剛好碰到COVID疫情，所有事都停頓延期，從事服務業的她覺得太無聊了，想要用運動轉移注意力，於是加入健身房重訓，沒多久就覺得制式化方法無趣而放棄，有一天見到很多小朋友在公園玩滑板，她覺得很好玩，於是開啟了她的蛇板、雙龍板的運動旅程。
芯語回憶起剛開始學板時，每次即使整套護具，仍會摔的鼻青臉腫，她說：「看小朋友們開心地玩著，沒想到沒那麼簡單，一上板就是摔，還好我耐摔不怕痛，很快就上手了，蛇板練腰、雙龍板練腿，兩者都能訓練到全身力量，現在核心肌群與腿部特別有力，而且腿部水腫與靜脈屈張的職業病也漸獲改善。」
美麗達人醉心工作 一場疫情顛覆三觀獲滿滿正能量
芯語自稱是「美麗達人」，只要能讓女生變漂亮的事物，化妝、造型、美甲、美睫、紋綉甚至熱蠟她都很拿手，她說：「我就是愛漂亮，喜歡把自己打扮美美的，更喜歡幫助其他女生一起變美，投入美容業已經超過10年，能將興趣變為謀生技能，我超有成就感。」
她特別喜歡美甲，每天早上一睜開眼睛，看見手上五彩繽紛的指甲，心情就非常好，馬上想要開始工作，她說：「人生因工作而美好，我熱愛工作，同事們都說我是《老不休》，笑我老是不休息，根本是有強迫症。」
雖然醉心工作，但是3年前突如其來的疫情震撼了她，徹底顛覆了三觀，那段時間瞬間沒有收入，生活頓失重心，整個人陷入焦慮，壓力大到出現鬼剃頭的狀況，為了分散注意力，於是積極走出戶外，除了玩蛇板之外，也經常親近大自然，最愛去海邊曬太陽，皮膚曬得通紅，既健康又開心，感覺滿滿的正能量上身。
疫情後的生活反思 鼓勵女孩勇於走出舒適區
以前很肉的時候，她非常害怕拍照，塑身有成後開始隨時隨地自拍，也接受熟識的攝影師邀約，她覺得每位攝影師審美的角度不同，風格也大異其趣，藉此為自己留下紀錄，並找尋到不同面向的自我，其中她特別喜歡健康性感的造型，她說：「因為我長期浸淫在美的相關領域，只要能呈現美感的畫面都喜歡。」
疫情期間也開始玩社群，分享自己的生活 ，最喜歡以詼諧的方式闡述兩性議題，她覺一般人比較保守，有些話題大家都想講卻又不易啟齒，而自己是直言不諱的人，看破不說破，引起很多共鳴，粉絲越來越多，IG上的點閱率一直很不錯。
原本是個很封閉的人，整天沉浸在工作與自我世界，因為運動走出戶外，意外獲得更佳體態與健康身心，她希望所有女性朋友走出戶外，加入運動行列，若有健康飲食相關問題，她很樂意分享減重的樂趣，也希望IG上的「芯語錄」可以讓大家笑看兩性，歡樂每一天。