大直基泰工地制高點恐怖直擊！不只民宅下陷　驚見天坑、道路變形

基泰建設弄垮大直公寓！建商幫蓋新的「賺到了」　律師：打錯算盤

▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，一樓沒入地底，整排公寓無法再住人，受災戶無家可歸。（圖／記者周淑萍攝）
▲基泰建設害大直民宅傾斜塌陷，一樓沒入地底，整排公寓無法再住人，受災戶無家可歸。（圖／記者周淑萍攝）

記者黃韻文／綜合報導

基泰建設史來最嚴重工安意外，原先施工中的新建案「基泰大直」，因地下連續壁施工法（簡稱連續壁）強度不足破裂，不只工地基地變成巨大天坑，還害鄰近7棟房屋塌陷，撤離超過4百人，連一旁道明中學的操場都裂了。眾人猜測是否會「強迫都更」、建商幫忙蓋新的，受災戶可用老屋換新屋賺到了，但律師林智群則不看好，認為建商頂多賠錢。

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基泰建設發出聲明，認了施工不慎，也表示絕不卸責。但無家可歸的4百多名受災戶，後續該如何處理？律師林智群在粉專表示，「一樓都垮掉了，傾斜了，這棟沒辦法住人了。建商也不可能幫你蓋新的，頂多賠錢。」他提出最理想的處理方式，便是建商重建，將原先要蓋的建案和這次基地合併在一起，一次蓋好。

但中間會遇到不少難處，第一，受災戶未必會再相信基泰建設，「嚇都嚇死了，房子還交給你蓋？」第二則是利益問題，建商不可能「不收錢送房子」，若要從中求得一些利益，住戶未必會同意。

▲台北市中山區大直街一處新建工程「基泰大直」7日發生工安事故，造成整排民宅嚴重龜裂傾斜。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
▲新建案「基泰大直」工程7日發生工安事故，工地基地下陷變巨大天坑。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
不過案情急轉直下，台北市議員林珍羽昨（8）突爆料，基泰已找住戶簽「合作興建」意向書。對於建商可能同意改建的作法，引起各界議論紛紛：「基地範圍越大，都更容積獎勵越大，賺的是建商」、「強制都更欸」、「對付釘子戶的新手法」。

有人嘲諷基泰建設此舉是「都更計劃通」，讓受災戶原地免費換新、市府提高容積率、建商更能擴大都更，皆大歡喜。律師林智群挖苦回應：「建商幫忙重蓋，連續壁又弄垮，又承諾重蓋，連續壁再弄垮。過沒多久，整個台北市就更新完畢了。」

而基泰建設昨（8）晚急發聲明，說明是在慰問受災戶時，有居民主動提出「合建」的意願，所以才先以意向書方式收集意願。並強調意向書與賠償責任是兩件事，不會以受災戶已簽意向書為由，規避相關賠償責任。

▲台北市議員林珍羽指出，基泰建設竟然在出事後要居民簽署合作興建意向書。（圖／翻攝自林珍羽臉書）
▲台北市議員林珍羽指出，基泰建設竟在出事後，要居民簽署合作興建意向書。（圖／翻攝自林珍羽臉書）

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