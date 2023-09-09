弄垮大直公寓想神隱！基泰建設偷刪建案資訊 眾人團結幫「回填」
基泰建設出大包！新建案「基泰大直」因施工不慎、連續壁破裂，不僅工地成巨大天坑、鄰近道路操場裂開，還拖累附近公寓傾斜塌陷，2樓慘變1樓、1樓直接不見。基泰建設雖強調絕不推卸相關責任，但卻被眼尖網友發現，凌晨悄刪Google Map資訊想神隱。
記者黃韻文／綜合報導
位在台北市中山區大直街94巷的新建案「基泰大直」，疑施工不慎、工地基地塌陷，鄰近7棟建築也受害，疏散撤離超過4百人。然而才剛強調絕不推卸責任的建商基泰建設，不只昨（8）日傳出將事發工地現場的「基泰」二字拆掉，還被眼尖網友發現，悄悄刪除Google Maps上「基泰大直」的商家資訊。
原先在Google Maps搜尋「基泰大直」時，皆有完整的地址及相關資訊，但今（9）日凌晨相關資訊一度消失，只剩下經緯度符號，「刪地標、關評論」的作法犯眾怒，大批網友立刻幫忙「回填」，不只評論被洗到剩2.2星，熱心網友還幫忙補充上傳最新塌陷照。
而「基泰大直」粉專雖然最後一則貼文更新時間是2022年，但這兩天也湧入大量網友留言罵爆：「想了解你房子怎麼蓋的，蓋一棟成交六棟」、「您好，想了解地下室」、「佛心建商，順手幫鄰居一起都更」。