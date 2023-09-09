絕美「汗血寶馬」現身！買家出價5億 馬主秒回絕：這是上天恩賜
傳說中的「汗血寶馬」實體超美！近期在中國大陸吉林省的一間馬場中，一匹在陽光下散發金光的馬兒掀起了網路轟動，因為牠就是傳說中的汗血寶馬，馬主人甚至為了牠，回絕了國外買家高達1700萬美金（約新台幣5.4億）的驚人出價。
記者潘毅/綜合報導
綜合陸媒報導，在中國大陸吉林省的一間馬場中，有著一匹「汗血寶馬」，當牠走在陽光之下，會把光芒全部反射，整個身體都呈現閃亮的灰金虹光，被譽為「會走路的鑽石」。
馬場主人李男表示，這匹馬就是古代十分有名的「汗血馬」，但在現代已經十分稀有，目前全中國境內只有2匹較具知名度。而馬主好幾年前花重金從國外引進一匹母馬，但不知道牠懷孕了，沒想到後來生下竟是如此特殊的汗血馬，後來帶去北京馬展時，甚至有買家出價1700萬美金要收購，不過李男並沒有打算要出售，因為他認為「這是上天賜予的禮物」。
汗血馬又名汗血寶馬、大宛馬、天馬，為中亞出產的一種相當有名的良駒，為山地馬種，十分能跑，甚至可以「日行千里」。目前汗血寶馬在大陸已經絕跡，只有在土庫曼境內才能見到牠的蹤影，但在原生國土庫曼也只剩3000匹左右，屬於該國非常珍貴的國寶，並被繪製在土庫曼國徽中央。