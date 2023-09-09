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去日本必買合利他命！長輩喊比較有效　他「1證據」戳破都市傳說

▲許多台灣人一聽到親友要到日本玩，第一句話都會是問「可不可以幫忙買合利他命？」除了價格優惠之外，也有些長輩認為日本的藥更有效。（圖／日本自助旅遊中毒者粉專授權引用）
▲許多台灣人一聽到親友要到日本玩，第一句話都會是問「可不可以幫忙買合利他命？」除了價格優惠之外，也有些長輩認為日本的藥更有效。（圖／日本自助旅遊中毒者粉專授權引用）

記者潘毅/綜合報導

許多台灣人一聽到親友要到日本玩，第一句話都會是問「可不可以幫忙買合利他命？」除了價格優惠之外，也有些長輩認為日本的藥更有效。旅日達人林氏璧，也多次聽過上述「都市傳說」，但他則曬出台灣、日本兩地的合利他命成分表其實「一模一樣」，直接破除了都市傳說！

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昨（8）日旅日達人林氏璧在《日本自助旅遊中毒者》粉專上分享，這輩子已經聽過好多次「合利他命」都市傳說了，首先是「日本買的合利他命比較有效」，所以不少人都只吃日本買的；還有「台日藥物規定不一樣」，台灣上市常有成分調整，因此日本買較好。這些觀念在長輩圈更是已經根深蒂固，有人去日本就會想交代：「幫我帶合利他命吧。」

▲旅日達人林氏璧找出台灣和日本的合利他命Alinamin EX Plus，成分一模一樣。（圖／翻攝臉書《日本自助旅遊中毒者》）
▲旅日達人林氏璧找出台灣和日本的合利他命Alinamin EX Plus，成分一模一樣。（圖／翻攝臉書《日本自助旅遊中毒者》）
今年夏天林氏璧也帶著媽媽飛日本玩，沒想到第一天長輩就想衝藥妝店買朋友交代要買的合利他命，所幸經他不斷勸阻，太早買拖著行李很重，並在最後一天買到更加便宜的價格。

之後林氏璧也詢問媽媽「為什麼想吃合利他命？」但長輩卻完全不曉得「大概是名字取得好吧，聽起來吃了就會有利」，隨後他也找出台灣和日本的合利他命Alinamin EX Plus，成分一模模一樣樣，「最大的差別應該是上次幫大家查價過的，以目前匯率來說，在日本買合利他命大概是在台灣的六折到六七折之間其他應該是心理作用啦。」


 

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