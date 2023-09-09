去日本必買合利他命！長輩喊比較有效 他「1證據」戳破都市傳說
許多台灣人一聽到親友要到日本玩，第一句話都會是問「可不可以幫忙買合利他命？」除了價格優惠之外，也有些長輩認為日本的藥更有效。旅日達人林氏璧，也多次聽過上述「都市傳說」，但他則曬出台灣、日本兩地的合利他命成分表其實「一模一樣」，直接破除了都市傳說！
記者潘毅/綜合報導
昨（8）日旅日達人林氏璧在《日本自助旅遊中毒者》粉專上分享，這輩子已經聽過好多次「合利他命」都市傳說了，首先是「日本買的合利他命比較有效」，所以不少人都只吃日本買的；還有「台日藥物規定不一樣」，台灣上市常有成分調整，因此日本買較好。這些觀念在長輩圈更是已經根深蒂固，有人去日本就會想交代：「幫我帶合利他命吧。」
今年夏天林氏璧也帶著媽媽飛日本玩，沒想到第一天長輩就想衝藥妝店買朋友交代要買的合利他命，所幸經他不斷勸阻，太早買拖著行李很重，並在最後一天買到更加便宜的價格。
之後林氏璧也詢問媽媽「為什麼想吃合利他命？」但長輩卻完全不曉得「大概是名字取得好吧，聽起來吃了就會有利」，隨後他也找出台灣和日本的合利他命Alinamin EX Plus，成分一模模一樣樣，「最大的差別應該是上次幫大家查價過的，以目前匯率來說，在日本買合利他命大概是在台灣的六折到六七折之間，其他應該是心理作用啦。」