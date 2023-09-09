金赫拉《黑暗榮耀》霸凌宋慧喬、私下把人打出血！D社PO超狠證據

我是廣告 請繼續往下閱讀
D社表示總共有12人爆料指控金赫拉，內容包含金赫拉曾敲詐、打人等，有人更表示：「金赫拉罵髒話真的忘不了，看電視劇（黑暗榮耀）還要再聽一次這樣的聲音....」而受害者分為A、B、C、D、E、F、G、H共8位，D社安排金赫拉跟A、B、C、D見面後，她為了阻止霸凌事跡曝光，到處打聽E、F、G、H的下落，甚至親自到原洲拜訪所有人；事情過了3個月，A後來改口表示「誤會已解除」，要求D社不得使用提供的資料報導，此後也拒絕聯繫。
金赫拉也終於找到E、F、G，但H就是不願跟她見面，直到昨（8）天2人終於通上電話，H表示：「我一直在等這一天。」金赫拉則是不斷道歉：「是的，對不起。」H說：「妳打我打最凶對吧？在《黑暗榮耀》播出後打給我了對吧？為什麼那時候打電話？真的想道歉的話，應該在《黑暗榮耀》播出前聯繫我才對吧？」原來2人國一是好朋友，國二鬧翻後，H成了被霸凌對象，金赫拉走紅後怕東窗事發，所以積極聯繫H。
電話中，金赫拉不斷道歉，也承認打人，H回她：「有什麼好對不起的？這是事實，我知道這天一定會來。」金赫拉過程一直要求見面，H說：「我沒有要見妳，等妳的理由是什麼？妳都見過其他人了，E、F、G都見了，但我為什麼要見妳？」H甚至透露金赫拉把F打到流鼻血，隨後金赫拉反過來威脅，若H要公開事情，H跟所有受害者的隱私都會曝光，H無言：「赫拉，我們是受害者，妳是加害者，我們的隱私？那又怎樣了，我們又沒犯罪，犯罪的是妳。」
通話最後，H表示不想再聽金赫拉說對不起，依然堅決不見面，認為見面等同接受道歉，「我一直在等這一刻，不然我早就跟其他人一樣見妳了」，2人最後沒有談攏，金赫拉講完：「這段時間讓妳這麼辛苦，對不起。」H就掛掉電話。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110