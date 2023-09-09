傑尼斯老闆性侵藝人！木村拓哉發IG表態被炎上嚇瘋了 偷偷刪文
日本「傑尼斯事務所」已故創辦人強尼喜多川生前的性醜聞連環爆，本月7日傑尼斯成立61年來，首次用傑尼斯的名義召開記者會，前社長藤島茱莉景子、新社長東山紀之、「V6」井之原快彥紛紛出面道歉，仍無法澆熄大眾怒火；身為公司台柱之一的木村拓哉，更發文態支持傑尼斯，該則文章被罵爆，木村拓哉已偷偷撤文。
記者陳雅蘭／綜合報導
強尼喜多川2019年過世後，性醜聞事件接連被英國BBC報導，曾加入傑尼斯的岡本KAUAN更出面證實，被喜多川侵犯高達20次，藤島茱莉景子曾為了此事拍攝影片向大眾道歉，並於6月成立調查小組，報告於8月公開，內容指出當年的主流媒體因害怕傑尼斯的勢力「噤聲不報導」成了幫凶；藤島茱莉景子卸任以示負責、東山紀之決定退出演藝圈，擔起新社長的身分，保證會改變公司形象，也會盡力補償所有受害者。
即使記者會上眾人表示負責到底，仍影響到旗下藝人，許多企業正式表態停止跟傑尼斯的藝人合作，包含航空公司、飲料品牌、食品、保險等，都陸續中止合約，連電視台也表示抵制傑尼斯的藝人，受牽連的藝人已超過10名。
事件鬧得沸沸揚揚，木村拓哉即使被化妝品品牌取消合作，他仍以喜多川的名言「show must go on」發文表態支持公司，行為立即引起熱烈討論與罵聲、媒體爭相報導，木村拓哉疑似受不了輿論壓力，偷偷刪除該貼文。
※【NOWnews 今日新聞
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