鬼門關最後倒數！4生肖工作運起飛　正財旺到「像是抽到上上籤」

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生肖兔的朋友善於分析問題，對他們來說賺錢並不是難事，只要他們不忘初心，那麼就能順利走上致富之路。下週生肖兔的朋友要留意，工作態度不輕浮，處理事情宜沉穩，才能妥善處理問題，成為職場中的佼佼者，有機會透過解決難題獲得主管青睞，開創穩定的正財入庫。
生肖羊
生肖羊的人有耐心，禁得起現實的考驗，他們的身邊貴人如雲，在貴人的幫助下，能夠發揮自己的特長。下週屬羊的朋友可利用廣泛的人脈資源，與各方合作夥伴、同事建立良好的關係，辛勤的工作有望受到領導的賞識，替未來的職場之路鋪好一條路，有加薪和升官的機會。
生肖馬
屬馬的朋友富有責任感，其工作上的創新思維，使自己在專精的領域中脫穎而出，擁有驚人的好運氣，下週開始屬馬者能夠發揮專才，尤其要注意協作精神和團隊合作，才能和同事一同達成目標。屬馬者在工作上遇到的難題，在這一周總是能夠找到最好的解決方法。屬馬者下周開始「正財運勢旺到爆」，想要升職加薪者，不妨抓準時機和主管討論，有機會能談到不錯的條件。
生肖蛇
屬蛇的朋友向來有勇於承擔責任的精神，具備良好的領導能力和魅力，下週開始工作運會更加順利。由於過往助人為樂、廣結善緣的態度，將會得到豐厚的回報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。