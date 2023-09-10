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鬼門關最後倒數！4生肖工作運起飛　正財旺到「像是抽到上上籤」

▲今年9月14日將鬼門關，鬼月有讓你感覺到不順遂嗎？接下來這一週「4生肖」工作運勢、正財運準備要大起飛了！（示意圖／取自pixabay）
▲今年9月14日將鬼門關，鬼月有讓你感覺到不順遂嗎？接下來這一週「4生肖」工作運勢、正財運準備要大起飛了！（示意圖／取自pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

經歷了將近整個月的民俗鬼月，今年9月14日將鬼門關，鬼月有讓你感覺到不順遂嗎？接下來這一週「4生肖」工作運勢、正財運準備要大起飛了！根據搜狐網報導，馬、兔、羊、蛇四個生肖，將在11日開始有喜事接連上門，工作上即便遇到困難也都能迎刃而解！正財運可以說是好到像是「抽到上上籤」！在鬼門關前好好把握自己的良機。

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生肖兔

生肖兔的朋友善於分析問題，對他們來說賺錢並不是難事，只要他們不忘初心，那麼就能順利走上致富之路。下週生肖兔的朋友要留意，工作態度不輕浮，處理事情宜沉穩，才能妥善處理問題，成為職場中的佼佼者，有機會透過解決難題獲得主管青睞，開創穩定的正財入庫。

生肖羊

生肖羊的人有耐心，禁得起現實的考驗，他們的身邊貴人如雲，在貴人的幫助下，能夠發揮自己的特長。下週屬羊的朋友可利用廣泛的人脈資源，與各方合作夥伴、同事建立良好的關係，辛勤的工作有望受到領導的賞識，替未來的職場之路鋪好一條路，有加薪和升官的機會。

▲2023農曆七月鬼門關是9月14日子時，命理專家分享禁忌、注意事項。（示意圖／Chinh Le Duc@Unsplash）
▲2023農曆七月鬼門關是9月14日子時，專家點名鬼門關之前正財運是超好的四個生肖。（示意圖／Chinh Le Duc@Unsplash）
生肖馬

屬馬的朋友富有責任感，其工作上的創新思維，使自己在專精的領域中脫穎而出，擁有驚人的好運氣，下週開始屬馬者能夠發揮專才，尤其要注意協作精神和團隊合作，才能和同事一同達成目標。屬馬者在工作上遇到的難題，在這一周總是能夠找到最好的解決方法。屬馬者下周開始「正財運勢旺到爆」，想要升職加薪者，不妨抓準時機和主管討論，有機會能談到不錯的條件。

生肖蛇

屬蛇的朋友向來有勇於承擔責任的精神，具備良好的領導能力和魅力，下週開始工作運會更加順利。由於過往助人為樂、廣結善緣的態度，將會得到豐厚的回報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 


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