基泰建設害大直民宅倒塌！蔣萬安「出手假扣押」 律師見流程驚訝
基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成鄰近公寓大規模傾斜、坍塌，預防性撤離高達四百多人。然而基泰建設卻不斷神隱，台北市長蔣萬安日前就表示，台北市政府也已經在9日正式向法院遞狀聲請「假扣押」。此舉形同出手制裁基泰建設，防止基泰規避責任，不過，該手段卻讓律師林智群感到有些許驚訝，直言「怎麼會這麼老實」。
記者張嘉哲/綜合報導
台北市長蔣萬安在臉書表示「我要再度和大家強調，基泰建設一定要負起責任，這是他們面對問題，以及回應外界質疑的最好處理方式，沒有第二條路，我們態度非常清楚，就是嚴查、重罰」蔣萬安說「台北市政府在9日晚上也正式向法院遞狀聲請假扣押，總聲請扣押金額6195萬9982元，包含受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用；就市民房屋受損部分，法務局正在準備第二波的假扣押」。
對於後續安置、重建的部分，蔣萬安提到「台北市政府已針對傾倒建物25戶規劃中長期的安置，我們在南港基三社宅共準備40戶，提供2房型、3房型作選擇，市府正著手規劃備齊傢俱，會盡全力做到完備；也已責成都發局研議採公辦都更方式，採取最優容積、最快程序，並納入住戶意願作為整體考量，以最快的速度，使用公權力協助住戶重建家園。」
不過對於蔣萬安表示北市府已經提出「假扣押」一事，律師林智群則表示「假扣押有一個特性，就是秘密性、突襲對方，在法院民事庭核准、執行處執行前，對方是不會知道的，知道時房子已經被扣押住，不能移轉，銀行裡的錢也被凍結」。
「如果對方知道你要聲請假扣押，連夜就把錢轉走，你還扣得到嗎？」林智群表示「台北市政府這個動作，瞞不過媒體可以理解，可是蔣市長（美國律師）在9月8日下午受訪時，竟然先破梗直接說出來，讓我感到蠻訝異的，要假扣押還敲鑼打鼓的，還真的沒看過，世間上竟然有這麼古意（老實）的人欸！」