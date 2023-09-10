「基泰大直」基地塌陷！預售屋已賣31戶「想退貨難」　專家教自保

大直民宅下陷坍塌！徐巧芯臉書突停更3天　「神隱0點評」遭轟

▲台北市議員徐巧芯對於時事、弊案一向砲火猛烈，不過在大直民宅事件之後，她臉書停更湧入不少網友要「叫醒她」。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.07）
▲台北市議員徐巧芯對於時事、弊案一向砲火猛烈，不過在大直民宅事件之後，她臉書停更湧入不少網友要「叫醒她」。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.07）

記者張嘉哲/綜合報導

基泰建設新建案「基泰大直」因為施工不慎，日前造成大直連棟民宅傾斜、坍塌，引起全國性高度關注，被少民代、立委都相繼發聲追查基泰建設的背景以及黑歷史。然而過去對於時事評論一向積極的國民黨台北市議員徐巧芯，在這次大直民宅事件發生之後，卻意外噤聲神隱3天，臉書開始湧入不少網友要「叫醒她」！

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台北市議員徐巧芯對於時事、弊案一向砲火猛烈，追查也相當積極，日前更是因為「超思進口蛋」的爭議槓上農業部，7日還到北檢去告發畜產會涉嫌違反銀行法，且一併告發農業部長陳吉仲涉嫌圖利。臉書打開還可以看到有開戰台北市議員苗博雅、評論賴清德粉絲暴增主因、民進黨網軍側翼分析等等。

如今大直民宅連棟受到「基泰建設」施工影響，卻罕見徐巧芯神隱沒有表達對事件任何看法，跟過去在螢光幕前砲火猛攻的形象有出入，而她的臉書動態也停在7日去北檢告發的貼文，截至今（10）日上午8點40分，徐巧芯仍未對大直民宅事件有發任何動態。

▲徐巧芯臉書動態停在7日，對於大直民宅下陷倒塌事件沒有貼文點評。（圖/徐巧芯臉書）
▲徐巧芯臉書動態停在7日，對於大直民宅下陷倒塌事件沒有貼文點評。（圖/徐巧芯臉書）
不少網友對此感到不滿，湧入徐巧芯第一篇文章留言「徐巧芯議員還在睡覺嗎？大直民宅倒塌這樣都沒看妳出來說幾句」、「現在是怎樣，出事了全國性議員就都神隱」、「大直出大事啦，你躲去哪啦！」、「平常管到中南部去，台北出事神隱這波操作我真的看不懂」、「過去妳連桃，竹，台南，高雄等縣市的事都要插手管，為何妳鄰近的中山區的事未見去挖掘呢？」、「醒著嗎？人還在嗎？大直塌陷案後人就消失了」。

而對於大直民宅住戶後續安置、住宅重建的部分，台北市長蔣萬安表示「台北市政府已針對傾倒建物25戶規劃中長期的安置，我們在南港基三社宅共準備40戶，提供2房型、3房型作選擇，市府正著手規劃備齊傢俱，會盡全力做到完備；也已責成都發局研議採公辦都更方式，採取最優容積、最快程序，並納入住戶意願作為整體考量，以最快的速度，使用公權力協助住戶重建家園。」

▲基泰建設施工不慎，導致大直民宅傾斜下陷。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
▲基泰建設施工不慎，導致大直民宅傾斜下陷。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）

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