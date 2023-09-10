大直民宅下陷坍塌！徐巧芯臉書突停更3天　「神隱0點評」遭轟

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如今大直民宅連棟受到「基泰建設」施工影響，卻罕見徐巧芯神隱沒有表達對事件任何看法，跟過去在螢光幕前砲火猛攻的形象有出入，而她的臉書動態也停在7日去北檢告發的貼文，截至今（10）日上午8點40分，徐巧芯仍未對大直民宅事件有發任何動態。
不少網友對此感到不滿，湧入徐巧芯第一篇文章留言「徐巧芯議員還在睡覺嗎？大直民宅倒塌這樣都沒看妳出來說幾句」、「現在是怎樣，出事了全國性議員就都神隱」、「大直出大事啦，你躲去哪啦！」、「平常管到中南部去，台北出事神隱這波操作我真的看不懂」、「過去妳連桃，竹，台南，高雄等縣市的事都要插手管，為何妳鄰近的中山區的事未見去挖掘呢？」、「醒著嗎？人還在嗎？大直塌陷案後人就消失了」。
而對於大直民宅住戶後續安置、住宅重建的部分，台北市長蔣萬安表示「台北市政府已針對傾倒建物25戶規劃中長期的安置，我們在南港基三社宅共準備40戶，提供2房型、3房型作選擇，市府正著手規劃備齊傢俱，會盡全力做到完備；也已責成都發局研議採公辦都更方式，採取最優容積、最快程序，並納入住戶意願作為整體考量，以最快的速度，使用公權力協助住戶重建家園。」
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