基泰發合建意向書！「1坪換1坪+車位」　律師揪細節：一定出問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
所謂「合作興建意向書」就是民眾若簽署該意向書，就必須指定由基泰建設進行重建，可以看到意向書上的條件包含「舊建物一坪換一坪」，並獲得「地下室平面車位一格」，另外還有若與市府協商後，「容積獎勵」高於一坪換一坪，則以市府核定為準。
不過條件看似非常優渥，但是下方條列則還寫下「若簽定意向書後，甲方不得與第三人簽定任何意向書與其他合約書」、「雙方若認為本合建案窒礙難行時，得由其中一方向另一方提出解除本意向書事宜，使得解除本意向書」等，引發不少民代、立委質疑。
台北市議員柳采葳就點評，意向書提到一坪換一坪，但未載明是實坪還是虛坪，在現代建物公設動輒35%起跳的情況下，若採虛坪計算，受災戶要維持原有居住坪數，幾乎都要額外補價差；民進黨立委高嘉瑜也提到，「舊建物一坪換回新建物一坪」，文義解釋就是超過舊坪數的部分皆歸基泰所有？第3條為「簽訂後不得對雙方以外第三人透露」、第4條甚至明文「得單方解除意向書事宜」，端看這意向書的內容，怎麼看都是基泰穩賺不賠，認為基泰應該拿出賠償誠意。
而根據《華視》報導，律師黃儉忠認為，意向書所謂「一坪換一坪」，坪怎麼計算另有玄機，加上意向書中的文義不明，未來一定會發生問題，一坪換一坪不表示未來大樓完工時的「新建物坪數」，符合「舊建物坪數」，如兩者坪數差異很大，勢必發生地主必須付錢給建商找補的問題。
更多「北市大直民宅塌陷」相關新聞。