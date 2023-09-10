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基泰發合建意向書！「1坪換1坪+車位」　律師揪細節：一定出問題

▲基泰建設施工導致大直民宅傾斜下陷，日前基泰建設再發放第一波慰問金時，有住戶同時收到「合作興建意向書」。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
▲基泰建設施工導致大直民宅傾斜下陷，日前基泰建設再發放第一波慰問金時，有住戶同時收到「合作興建意向書」。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）

記者張嘉哲/綜合報導

基泰建設新建案「基泰大直」因為工程出包，導致工地附近連棟建築物發生傾斜、坍塌的情況，預防性撤離住戶高達464人。然而日前，基泰建設再發放第一波慰問金時，有住戶同時收到「合作興建意向書」，提出條件「舊建物一坪換一坪+車位」。對此，就有律師看完意向書後就表示，內容有許多定義不明的地方，未來一定會發生爭議。

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基泰建設工地7日發生坍塌，包括連續影響周遭7棟建築物，台北市政府緊急擴大預防性撤離，一共有464人被撤離。然而，民眾黨北市議員林珍羽日前卻爆料，表示基泰建設8日下午開始向受災戶致贈5萬元慰問金時，向部分受災戶發放「合作興建意向書」。

所謂「合作興建意向書」就是民眾若簽署該意向書，就必須指定由基泰建設進行重建，可以看到意向書上的條件包含「舊建物一坪換一坪」，並獲得「地下室平面車位一格」，另外還有若與市府協商後，「容積獎勵」高於一坪換一坪，則以市府核定為準。

▲台北市議員林珍羽指出，基泰建設竟然在出事後要居民簽署合作興建意向書。（圖／翻攝自林珍羽臉書）
▲台北市議員林珍羽指出，基泰建設在出事之後發給受災住戶「合作興建意向書」。（圖／翻攝自林珍羽臉書）
不過條件看似非常優渥，但是下方條列則還寫下「若簽定意向書後，甲方不得與第三人簽定任何意向書與其他合約書」、「雙方若認為本合建案窒礙難行時，得由其中一方向另一方提出解除本意向書事宜，使得解除本意向書」等，引發不少民代、立委質疑。

台北市議員柳采葳就點評，意向書提到一坪換一坪，但未載明是實坪還是虛坪，在現代建物公設動輒35%起跳的情況下，若採虛坪計算，受災戶要維持原有居住坪數，幾乎都要額外補價差；民進黨立委高嘉瑜也提到，「舊建物一坪換回新建物一坪」，文義解釋就是超過舊坪數的部分皆歸基泰所有？第3條為「簽訂後不得對雙方以外第三人透露」、第4條甚至明文「得單方解除意向書事宜」，端看這意向書的內容，怎麼看都是基泰穩賺不賠，認為基泰應該拿出賠償誠意。

而根據《華視》報導，律師黃儉忠認為，意向書所謂「一坪換一坪」，坪怎麼計算另有玄機，加上意向書中的文義不明，未來一定會發生問題，一坪換一坪不表示未來大樓完工時的「新建物坪數」，符合「舊建物坪數」，如兩者坪數差異很大，勢必發生地主必須付錢給建商找補的問題。

▲基泰建設大直建案釀周邊民宅塌陷。（圖／記者陳明中攝，2023.09.08）
▲基泰建設大直建案釀周邊民宅塌陷，結果發放慰問金時，基泰建設還給受災戶「合作興建意向書」。（圖／記者陳明中攝，2023.09.08）

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