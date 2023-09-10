極簡主義爆紅！NanaQ揭「22點網紅內幕」　做人失敗指標曝光

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雖然在整篇貼文當中並沒有提到任何網紅的名字，不過有些指涉性的文字，像是「大咖網紅疫情過了還是戴著口罩」、「一直拍減肥影片是因為一直復胖」、「可以賺錢，但別一心只想賺粉絲的錢，通常沒有好下場，一定要好好珍惜粉絲」、「某部分厲害的影片是來自厲害的團隊」等等也讓貼文引發不少討論，直呼「誰一直拍減肥影片啦XD」、「不錯的觀察，好看！」
【NanaQ列當網紅後學到+觀察到的22件事】
1.網紅追了網紅就不要退追，本人沒發現網友會幫他發現，然後沒事就會變有事⠀
2.合作關係不等於好友關係⠀
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3.學校有小團體，網紅圈也有小團體⠀
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4.有知名度很好，有錢更好，其他網紅更想認識你⠀
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5.爆紅不容易，爆紅之後摔下神壇很容易⠀
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6.出事時沒有收到網紅們私下的關心就代表你做人失敗
7.網紅是一種職業，上班的目的之一就是賺錢⠀
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8.網紅沒回你訊息不是因為忙，是因為你沒有很重要⠀
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9.大咖網紅疫情過了還是戴著口罩⠀
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10.沒有給酬勞就要識相一點別問酬勞⠀
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11.網紅也算是同事，千萬不要和同事說另一個同事的壞話⠀
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12.一直拍減肥影片是因為一直復胖⠀
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13.社群一個樣，私下一個樣⠀
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14.請愛惜自己的羽毛⠀
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15.可以賺錢，但別一心只想賺粉絲的錢，通常沒有好下場，一定要好好珍惜粉絲⠀
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16.觀看數變少、讚數變少跟演算法無關，是你的產出有問題⠀
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17.少知道些八卦反而比較幸福⠀
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18.當網紅跟當藝人一樣，是一條無法回頭的路，經營副業是你最好的護城河⠀
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19.做錯事要道歉，沒做錯事不要道歉⠀
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20.只要是人聽到本人比照片影片還好看都會很開心⠀
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21.某部分厲害的影片是來自厲害的團隊⠀
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22.不是每個大咖網紅都高高在上，也是有謙卑善良待你很好的人