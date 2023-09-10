中原大學宿營「噁心隊呼」流出！女新生後悔參加 同校生挺不下去
最近迎來大學開學季，不少大一新鮮人準備要進到校園前，系上的學會總是會舉辦各式迎新活動，好讓新生能更快融入環境當中，例如新生茶會、制服趴、迎新宿營等等。然而，近日就有中原大學一名女學生爆料，表示自己參加了系上聯合舉辦的迎新宿營，結果卻發現小隊隊呼非常「糟糕」，甚至讓她後悔參加這次的活動，而完整隊呼曝光後，也讓不少同校生挺不下去。
記者張嘉哲/綜合報導
一名中原大學女大生8日在「Dcard」貼文指出「滿心期待參加大一的宿營，結果隊呼這是什麼鬼？接下來還有夜教.....在鬼月夜教是認真的嗎＝＝」只見貼出的隊呼，研判該女大生被安排在第四小隊，內容不僅出現了幾個奇怪的字眼，包括「包皮垢」、「精液」等等，還說對方長得可笑人身攻擊，讓女大生相當傻眼。
貼文曝光後，引起廣大討論，不少中原大學的同學紛紛挺不下去，表示「學校又要出來道歉了.....現在大學生到底在想什麼」、「舉辦方應該是大二、大三，為什麼還有辦法想出這些來啊」、「文筆真的有夠噁心.....現在什麼年代了」、「這是什麼鬼隊呼，押韻都沒押韻好，還這麼低俗」、「素質也太差，好傻眼」、「真的荒謬到好想看大喊口號的現場耶，這真的喊的出來嗎.....」。
事實上，過去中原大學在2017年時就曾經發生「宿營之亂」的事件，有男新生爆料，過去參加迎新宿營的時候，被逼只能穿內褲闖關，活動內容出現許多髒話、性歧視的言論，甚至有關卡是女隊員幫男隊輔脫褲子的環節，當時也掀起不小討論，如今又發生「噁心隊呼」事件，相當尷尬，校方目前暫時無回應。