星巴克「迪士尼聯名」台灣悄曝光！期待米奇馬克杯 韓國9/12開賣
星巴克暑假才以「BLACKPINK聯名」造成瘋狂排隊搶購盛況，如今粉絲們又能期待「Disney迪士尼聯名」了！據悉，韓國星巴克在9月5日公布，與迪士尼聯名的「Joyful Memories Together」系列，包括米奇馬克杯、隨行杯及超萌大耳朵杯套、圍裙等周邊商品，將在9月12日開賣。而台灣星巴克FB與IG粉專也都同樣曬出米奇剪影短影音，預告「奇妙的事情正在悄悄發生」，相信台灣也即將開搶了。
記者蕭涵云/綜合報導
根據韓國星巴克官網，可見「Disney迪士尼米奇聯名系列」Joyful Memories Together周邊，以呼應星巴克綠及咖啡色的經典風格，打造一系列復古感十足的米奇及米妮產品，包括米奇馬克杯、米妮隨行杯及超萌大耳朵杯套、冷水壺、不鏽鋼保溫壺、水晶球、隔熱手套及圍裙等周邊。
而且韓國還確定開賣有著米奇身影可可粉的奶蓋冷萃咖啡，以及有著米奇萌臉的瑪德蓮、米奇造型提拉米蘇與馬卡龍等甜點，每一款都超可愛，根本捨不得吃啊。
台灣星巴克FB與IG粉專則同樣都在9月5日曬出米奇剪影短影音，預告著「似乎有些奇妙的事情正在悄悄發生」，讓粉絲們瘋狂敲碗「什麼時候開賣」，紛紛留言「我最愛的米奇來了」、「期待」。
雖然目前官方未證實開賣日期與細節，相信台灣也即將迎來「Disney迪士尼米奇聯名系列」，鐵粉們可要鎖定《NOWnews今日新聞》最新消息，隨時準備開搶了。
另外，台灣女鞋品牌Grace Gift提前回歸Disney collection，超早鳥推出可愛爆擊的小熊維尼絨毛雪靴、及Q毛吊飾收納環保袋；還大規模推出「迪士尼感謝祭」，超過上百款鞋款、各式各類包款與造型口罩等祭出超殺優惠，全品項1件89折、2件79折、3件69折，相當於「3件最低680元起」。