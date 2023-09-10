香港迪士尼迎全球首座《冰雪奇緣》園區！11/20開幕 Klook搶優惠
2023年適逢華特迪士尼動畫工作室創立100週年，全球首座、最大型的《冰雪奇緣》主題園區，「魔雪奇緣世界」就座落離台灣超近的香港迪士尼樂園！將在11月20日盛大開幕，鐵粉們即日起已可透過Klook獨家搶購早鳥套票優惠，提前入園！喜愛迪士尼的民眾，別忘了今年夏天還有福隆迪士尼沙雕展、迪士尼百年神奇魔法展可以參觀；更可期待星巴克開賣「迪士尼聯名」馬克杯等周邊商品。
記者蕭涵云/綜合報導
香港迪士尼樂園即將迎來全球首座、最大型的《冰雪奇緣》主題園區，「魔雪奇緣世界」將真實還原《冰雪奇緣》電影場景，好期待近距離和最受歡迎的主角Elsa、Anna及雪寶互動！在充滿臨場感的艾倫戴爾王國裡，欣賞挪威冰川、阿德爾山脈等壯麗的地貌景觀，還能看見峽灣與小屋場景，伴隨一首首朗朗上口的劇中音樂，感受動人的故事。
尤其等不及要體驗嶄新科技帶來的遊樂設施，是不是真的就像在魔法世界般驚奇！官方已透露將有盛大慶典夏雪節，還可暢玩包括乘坐小船飽覽艾莎女王冰雪皇宮的「魔雪奇幻之旅」；全球首個以《冰雪奇緣》為主題的雲霄飛車「雪嶺滑雪橇」，讓前往朝聖的粉絲都能投入前所未有「first time in forever」的奇妙體驗。
特別推薦《冰雪奇緣》主題園區的最高點，艾莎女王首次展現真我、發揮冰雪魔法的北山；還有安娜與漢斯王子共舞並合唱《Love is an Open Door》的鐘樓，而且鐘樓每小時就會響起電影裡耳熟能詳的鐘聲旋律。
Klook平台即日起，已獨家開賣香港迪士尼樂園《魔雪奇緣世界》特別一日門票和體驗套票，能享有11月4日搶先提前入園、及專屬冰雪奇緣主題房間限量套裝行程等方案。
另外，邁入第16年的福隆國際沙雕藝術季，今年與台灣華特迪士尼共同打造全球唯一「迪士尼百年慶典」主題沙雕展，共有15位國內外沙雕師，重現大家最喜愛的迪士尼、皮克斯、漫威與星際大戰等各種經典角色與故事，多達60幾座沙雕作品、還包含4座互動式沙雕，展出至10月22日止。
而台北中正紀念堂1展廳，也有適逢華特迪士尼動畫工作室創立100週年的《迪士尼動畫展》，精選展出超過500多件的原作手稿、素描以及概念藝術作品等，並首度公開即將上映的《星願》藝術作品；搭配許多幕後故事的獨家限定商品，期間限定展出至10月11日止。