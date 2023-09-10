冷氣「省電10%方法」曝！台電認證：效率大提升　很多機器也適用

KAWS是何方神聖！聯名UNIQLO掀暴動　XX眼成潮流精品、圈粉周杰倫

▲KAWS究竟是何方神聖！每次聯名UNIQLO必暴動搶貨，靠著「XX眼」席捲精品DIOR、潮流界Supreme；收服周杰倫、林俊傑、Nigo等人成鐵粉。（圖／UNIQLO提供）
▲KAWS究竟是何方神聖！每次聯名UNIQLO必暴動搶貨，靠著「XX眼」席捲精品DIOR、潮流界Supreme；收服周杰倫、林俊傑、Nigo等人成鐵粉。（圖／UNIQLO提供）

記者蕭涵云/綜合報導

KAWS究竟是何方神聖！每次聯名UNIQLO必掀暴動搶貨，靠著一對「XX眼」席捲精品DIOR、潮流界Supreme、The North Face；還收服明星周杰倫、林俊傑、 原宿潮流教父Nigo等人成鐵粉。以《KAWS：HOLIDAY》計畫的「Companion（同伴）」巨大公仔神出沒世界各地，引起拍照打卡熱潮；連米老鼠、芝麻街、海綿寶寶等卡通都是他的二創經典。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌KAWS崛起於街頭塗鴉「XX眼」！以Kate Moss的Calvin Klein廣告走紅
畢業於知名紐約藝術學院 School of Visual Art 的布萊恩唐納利（Brian Donnelly），以「KAWS」作為塗鴉之名，在街頭DKNY、GUESS等廣告海報塗鴉上自己創造的骷髏頭形象及招牌「XX眼」符號，搞怪創意卻意外受到歡迎；尤以在Kate Moss為Calvin Klein拍攝的性感廣告大膽作畫，一炮而紅！甚至登上藝術拍賣會。

▲KAWS在品牌海報上搞怪的塗鴉作品，甚至登上藝術拍賣會。（圖／美聯社，Photo Credit: Giulio Marcocchi/Sipa USA.）
▲KAWS在品牌海報上搞怪的塗鴉作品，甚至登上藝術拍賣會。（圖／美聯社，Photo Credit: Giulio Marcocchi/Sipa USA.）
📌二創經典卡通米老鼠、芝麻街、海綿寶寶
大家耳熟能詳的經典卡通，都成了KAWS的二創對象，「Companion（同伴）」從手套和服裝，都被認為有著「米老鼠」Micky Mouse的明顯印象；看似毛茸茸的Best Friend Forever「BFF」，則像極了「芝麻街」角色。更不用說，較早創作的「海綿寶寶」大臉畫作，曾在蘇富比（Sotheby's）倫敦拍賣會上拍出千萬高價。

▲KAWS史上最大「Companion（同伴）」巨型作品，降臨中正紀念堂。（圖／KAWS提供）
▲KAWS史上最大「Companion（同伴）」巨型作品，降臨中正紀念堂。（圖／KAWS提供）
📌巨大公仔「XX眼」Companion走遍世界！中正紀念堂幫「戴帽」
KAWS展開與日本玩具公司合作的公仔後，聲勢更是如日中天！除了公仔雕塑作品屢屢躍上藝術品拍賣會，成為收藏家爭相收購的投資標的。自2018年從首爾出發的《KAWS: HOLIDAY》計畫，讓Companion巨型公仔在2019年1月，坐在台北中正紀念堂廣場上，而主建築物的藍色琉璃屋瓦屋頂，好像幫Companion戴上帽子，成為台北站的「獨家」造型。

爾後還漂浮在香港維多莉雅港海面上、甚至橫躺在日本富士山前；而2020年新冠疫情影響全球之際，則直接讓KAWS飛向外太空；日前第十站則造訪印尼，以粉紅兔兔造型的「ACCOMPLICE」，遮臉躺在日惹「普蘭巴南」最大的寺廟群前。

📌收服明星周杰倫、林俊傑、 原宿潮流教父Nigo等鐵粉
周董周杰倫曾在IG曬出小周周背影與KAWS海綿寶寶的合照。而促成《KAWS: HOLIDAY》來到台灣的幕後最大推手竟然是藝人林俊傑，他以 JFJ Pro- ductions「就是俊傑音樂有限公司」，及 Kaws 長期合作夥伴、主辦及策展單位 AllRightsReserved，成為台北站主辦單位；還為展覽特別創作的開場曲，並親自偕同藝術家本人一同現身台北中正紀念堂。

📌席捲精品DIOR、潮流界Supreme、The North Face
事實上，KAWS的創作範圍相當廣泛，涵蓋了街頭塗鴉、普普藝術、流行文化與生活題材，火紅的程度更使多個潮流品牌、甚至一線精品趨之若鶩，與之展開聯名合作，在 Kim Jones 執掌的首個 Dior Men 系列，就請 KAWS 設計了 2019 夏季男裝之形象廣告，讓滿滿花朵綴飾的巨大 BFF 與模特兒們一同入鏡；秀上更直接豎起一座 33 英呎高的 KAWS 粉紅鮮花雕塑「BFF」，搶盡鋒頭。

而與UNIQLO的UT聯名系列，更是從史努比、芝麻街都檔檔掀起排隊人龍，服飾、娃娃到托特包款款爆賣；差點以為成絕響的的UNIQLO x KAWS，上週於台灣開賣又激起搶購潮，最新推出男女適穿的中性版型全新UT系列，包括3款成人T恤590元、2款成人衛衣1290元、3款童裝T恤390元、2款童裝衛衣790元，共10款服裝單品；全球知名的創意藝術出版商費頓（Phaidon）出版的 KAWS ARTBOOK，因免費附贈限量「KAWS UT單肩包」，成為最搶手單品。

▲UNIQLO KAWS 2023潮流UT，除COMPANION及XX圖樣，還有粉紅色BFF「躺著賣」及只送不賣的單肩包，9月8日瘋搶！最仙聯名Mame Kurogouchi最終回200元起售完停產。（圖／UNIQLO提供）
▲UNIQLO KAWS 2023潮流UT系列，除了COMPANION及XX圖樣，還有粉紅色BFF「躺著賣」及只送不賣的單肩包。（圖／UNIQLO提供）

UNIQLO KAWS 2023「躺著賣」台灣9/8搶　最美聯名200元起售完停產

UNIQLO KAWS聯名開搶！系列UT最低390元　全新UNIQLO：C秋冬登場

星巴克「迪士尼聯名」台灣悄曝光！期待米奇馬克杯　韓國9/12開賣

香港迪士尼迎全球首座《冰雪奇緣》園區！11/20開幕　Klook搶優惠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞