KAWS是何方神聖！聯名UNIQLO掀暴動　XX眼成潮流精品、圈粉周杰倫

KAWS究竟是何方神聖！每次聯名UNIQLO必掀暴動搶貨，靠著一對「XX眼」席捲精品DIOR、潮流界Supreme、The North Face；還收服明星周杰倫、林俊傑、 原宿潮流教父Nigo等人成鐵粉。以《KAWS：HOLIDAY》計畫的「Companion（同伴）」巨大公仔神出沒世界各地，引起拍照打卡熱潮；連米老鼠、芝麻街、海綿寶寶等卡通都是他的二創經典。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📌KAWS崛起於街頭塗鴉「XX眼」！以Kate Moss的Calvin Klein廣告走紅 畢業於知名紐約藝術學院 School of Visual Art 的布萊恩唐納利（Brian Donnelly），以「KAWS」作為塗鴉之名，在街頭DKNY、GUESS等廣告海報塗鴉上自己創造的骷髏頭形象及招牌「XX眼」符號，搞怪創意卻意外受到歡迎；尤以在Kate Moss為Calvin Klein拍攝的性感廣告大膽作畫，一炮而紅！甚至登上藝術拍賣會。
📌席捲精品DIOR、潮流界Supreme、The North Face 事實上，KAWS的創作範圍相當廣泛，涵蓋了街頭塗鴉、普普藝術、流行文化與生活題材，火紅的程度更使多個潮流品牌、甚至一線精品趨之若鶩，與之展開聯名合作，在 Kim Jones 執掌的首個 Dior Men 系列，就請 KAWS 設計了 2019 夏季男裝之形象廣告，讓滿滿花朵綴飾的巨大 BFF 與模特兒們一同入鏡；秀上更直接豎起一座 33 英呎高的 KAWS 粉紅鮮花雕塑「BFF」，搶盡鋒頭。