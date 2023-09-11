獨／劉俊豪與父親都被告了！前女友母親震怒：做人也是有底線的

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蕭姓前女友母親回應：
繼上個月富邦悍將棒球員劉俊豪，網路辱罵長輩三字經，因後球隊經紀公司出面道歉，也說尊重我方 讓司法審判
之前我方沒有把很多事情講解很清楚，還是想留點退路給俊豪，畢竟俊豪我還是看著他長大
然而在8月31日俊豪的爸爸，在富邦悍將社團發出不實的書面，我想大家都是家長都想保護自己的兒女，但你們不實的人設自己的孩子，甚至抹黑我們，請你
們劉家說清楚，你們劉家一直在逃避，只是一直在美化自己，然後不斷的抹黑我們，今天我就針對劉俊豪的爸爸所發的聲明來一一回應（照片1、2、3）
一、劉爸你說109年劉俊豪高中畢業，參加中職落選之後就有人經紀人找上，當下你婉拒了，俊豪不知道此事，附上俊豪一開始就知道此事跟我們的對話，而且還非常不能接受劉爸的所為（照片4，5）
次年111年二度參選又落選後，再北上參加永鮮成棒，在路上接到富邦球隊的通知自培，這個過程還不都是我們跟經紀人協助幫忙，附上我們跟經紀公司的對話。（照片6，7，8,9）
二、劉俊豪爸爸回饋感恩之心：
裡面有很清楚的提到，是的 我們彼此做家長的從未見過面及通過電話，包括劉俊豪進球隊後
劉爸你連最基本的一通電話、一封信感謝簡訊確實都沒有，這些都是真的，或許這就是劉爸所謂的感恩之心
劉爸寫到去年俊豪與我女兒分手，你有主動與我女兒聯絡，事實卻不是，是我女兒打給劉媽說：「劉俊豪騙她偷跑去實習防護員女生家，她
無法接受，所以選擇分開，順便感謝劉媽對她偶爾的關心。」
而劉爸卻在第一時間就把我女兒退出劉家的群組，是俊豪反應給劉爸說這樣的作法不對，劉爸才傳簡訊給我女兒解釋（照片10）內容看起來是替我女兒想，重點俊豪就是去偷吃了，直接點好嗎？要人設的什麼時候？
再來經紀人的流程大家知道就好，前面已附上跟經紀人的對話內容。
二、俊豪爸說的回饋
俊豪110、111年兩年各捐五萬，都是劉爸自己捐給徐生明棒球協會，只是用俊豪的名義，但俊豪完全沒有想捐錢的本意，附上俊豪跟我們的抱怨對話，（照片11，12）
再來訂製全新手套送給美濃少棒、青少棒，都是劉爸個人要捐贈
，也是用俊豪的名義去捐贈而非俊豪本意，（照片114，15，16）俊豪還覺得自己的學弟打的很爛),為何要捐贈？
劉爸你一直在人設自己的兒子，你為的又是什麼呢？
俊豪說被長期留言關心也很無奈，請你們出示長期留言關心的證據吧！別再說謊！
我對俊豪偶爾聊到女兒的事情，那是俊豪跟我說：「阿姨，有什麼事情都可以跟我分享。」畢竟俊豪跟我們相處四年多了，他最了解我們不是嗎？況且我還是把俊豪當作半個兒子來看，才會跟俊豪分享。
還有誰規定孩子做錯事一定要被原諒？我想如果這不是極限，應該還有被原諒可言！但為什麼不選擇原諒？因為俊豪之前的事情女兒已經原諒多次，做人也是有底線的！孩子犯錯應該由本人去體會、解決，而非大人一直保護著！
最後針對劉爸納悶的四大問題回應
一，我們從頭到尾都沒嫌棄過劉家沒錢、很窮，如果是像劉爸所言，那為什麼2019年俊豪要寫信謝謝 我付錢帶俊豪到處吃喝玩樂？（照片17）那時候俊豪還說高中生而已，所以不要再妖魔化我們家人，附上俊豪傳給我的對話。
二，很多事情都是比喻 ，如果你劉家把一個外人當自己孩子 關心照顧 到最後卻被跟俊豪一樣傷害，你們覺得呢？
三、俊豪的職棒生涯起點確實是我女兒，因為俊豪想放棄都是我女兒拉著他不放，為什麼終點站會毀在俊豪現任女友？因為俊豪現任女友幫俊豪轉發罵長輩三字經到限動，還放在精選動態供人遊覽，俊豪卻沒有喝止現任女友，今天事情才會如此地複雜。
四、「拎北」只是個口頭禪沒有任何意思，俊豪跟了我家四年多，我說話的方式一貫如此，對自己的孩子也是，所以劉爸不用刻意放大我的口頭禪！
最後在這我想跟俊豪及劉爸，你們偷錄我的音是什麼想法跟用意我不知道，我只知道我上一次是112年6月7日，再來就是8月，我跟俊豪聯絡大部分都是兩、三個月聯絡一次，你們要怎樣人設我管不了，但你們家不斷的抹黑、妖魔化我家，我想我有義務出來保護自己跟女兒，還有俊豪偷錄我音，真的是你說的錄音筆？怎麼我也有一份一樣的檔案，而且是俊豪錄的！ 所以誰在說謊
在這部分我對你們劉家父子倆也正式提告，事實勝於雄辯，一切法院見。