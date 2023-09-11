女學生搭公車上學！右手驚見「737萬名錶」眾愣爆：雨傘也要10萬
有錢人的「樸實無華」！近日有網友分享在搭公車的時候，斜對面坐著一位穿制服的小女生，仔細一看他手上的手錶，疑似是一支要價破730萬的名錶里查德米爾（Richard Mille），讓不少人驚呼連連，甚至有網友發現，該名女學生的雨傘以及鞋子都大有來頭，直言「有錢人低調的世界我們是不懂的」！
記者張嘉哲/綜合報導
一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一段影片以及許多照片，只見畫面中一名女學生就讀清華大學，看似就像正常上下學通勤般，不過該網友卻發現，女學生的右手手上的手錶，疑似是一支昂貴的名錶，讓他直呼「老闆娘好！請問有什麼事我能為您效勞的嗎？」
仔細對比該名牌手錶，疑似是里查德米爾（Richard Mille）的手錶，根據官網顯示，這支手錶型號為RM 037，出廠年份是2021年，一支要價737萬7172元；然而再仔細看女學生拿的雨傘，更是隨車配置的「勞斯萊斯雨傘」，一支市價超過10萬，但是卻搭乘公車上下課，衝突畫面瞬間吸引人注目。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「頂尖富二代體驗平民生活當中」、「這台公車該不會也是她家的吧.......」、「家裡的經濟讓她想要低調都不行」、「雨傘勞斯萊斯、鞋子LV、手錶里查，有錢人真的不被允許低調」；不過也有網友認為「這種身價搭公車會安全嗎....正常會給司機接送吧」、「應該不是在台灣，讀的學校應該是清華大學附屬中學，但還是很驚人」、「就不要都是假貨，真的好衝突」。