嘉義淹水停班停課！賓客「吃真流水席」影片曝 主持人淡定工作
受低壓帶影響，易有短延時強降雨，昨（10）日午後中央氣象局就開始對南部地區不斷發布大豪雨特報，結果嘉義地區降下驚人雨勢，造成多處淹水的災情，不只嘉義火車站瞬間變成「漂漂河」，甚至有民眾參加普渡平安宴，直接吃「真，流水席」，一邊用餐一邊洪流不止，活動主持人甚至硬著頭皮繼續敬業主持。
記者張嘉哲/綜合報導
嘉義縣中埔鄉石硦村有應公廟每年農曆7月26、27日左右都會普渡辦桌宴請信徒，結果今年活動遇到豪大雨，由於桌椅、遮雨棚都早已搭好，活動也沒有取消，結果廟旁的水溝滿水位，溪水開始淹過路面，民眾也無處可躲，直接就在水上吃流水席，而台上的主持人則也是繼續主持活動。
影片被發在爆料公社後，只見流水席的桌椅都靠邊擺設，但是土黃色的泥水跟吃飯的民眾都一起入鏡，看起來非常突兀，而主持人跟賓客中間直接就像隔著「一條河」一樣，畫面相當衝突，在場賓客則表示「每年都有來，今年剛好遇到豪大雨，也算是難得的體驗」。
而由於淹水災情相當嚴重，嘉義縣政府10日晚間緊急宣布「由於縣市內有半附鄉鎮市，傳出淹水災情，加上主要聯絡道路亦有交通中斷情事，為利後續災害搶救及復原，並為確保民眾往來通行安全，嘉義縣今日（9/11）停止上班停止上課」，而該即時的決定，也讓嘉義縣民大讚政府有在關注民眾上下班課的安全性。