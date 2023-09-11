廟會迷你裙正妹爆紅！甜美「趴鋼管熱舞」超電 本尊身分神到了
台灣有許多傳統宮廟現在舉辦活動時，仍然會請許多正妹來助陣熱舞，常常會誕生許多「廟會女神」，然而近日，網友瘋傳幾段影片，一名身穿粉紅色套裝的可愛正妹正在鋼管旁熱舞，魅力指數破表，讓一旁的路人都駐足觀看，事後影片被轉傳至PTT後，鄉民一致大讚過關，甚至還找到正妹本尊身分。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT分享多段照片以及影片，而這是台北萬華一個公廟日前舉辦的遶境廟會活動，期間有一名身穿粉紅色套裝的可愛正妹出場助陣演出，跳著今年KPOP界最夯的神曲「Queen Card」，精準的舞蹈加上時不時與鋼管的互動，讓路人全部駐足，看得是目不轉睛。
由於該名正妹身材、長相都相當姣好，笑起來更是甜美迷人，PTT鄉民難得一致認同表示「廟會這種高顏值真的很可以」、「我也要去現場看了！難得的優質文」、「下巴視角這麼好看不簡單」、「從下面往上拍還可以這麼好看，真的不間單，超正的」、「跪求本人的IG，真的好可愛，笑起來超甜」、「最近廟會也太優質了吧」。
然而，因為討論熱度相當高，事後這名舞者的身分也被神出，是在網路上小有名氣的網紅「芋頭」，平常芋頭除了有接廟會活動之外，陽光笑容是她的招牌之一，每次分享日常生活照時也常常被大讚可愛，加上這次熱舞展現青春模樣，意外掀起一波話題。