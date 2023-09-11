基泰建設董事長陳世銘喊辭職負責　記者會還在開：他5分鐘就閃人

基泰建設「監測資料」曝！44天前數值早有警示　照樣施工釀坍塌

▲基泰建設新建案「基泰大直」因施工不慎，導致鄰近7棟民宅傾斜下陷。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）
▲基泰建設新建案「基泰大直」因施工不慎，導致鄰近7棟民宅傾斜下陷。（圖／記者陳明中攝 , 2023.09.08）

記者張嘉哲/綜合報導

台北大直一處連棟的公寓，因為受到基泰建設「基泰大直」建案施工不慎原因，導致出現傾斜、坍塌的工安意外，雖然未造成人員傷亡，不過也讓許多人有家歸不得，目前還在協商賠償相關事宜。然而在事件爆出之後，就有許多民代、立委出面表示，在地住戶不斷投訴卻無果，直至房屋傾斜倒塌才受到重視。然而，根據監測報告顯示，其實早在民宅坍塌前44天，「部分監測儀器已超出警戒值」，但基泰建設卻沒有積極處置，事後仍然持續大規模開挖，才會造成這次的事故。

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根據《鏡週刊》報導，負責監測工地現場的儀大工程顧問公司提供給北市都發局的資料，直指施工概況「鋪面破碎」，包括最靠近94巷1-9號坍陷區的觀測點SB-2，儀器顯示包括地面沉陷點、建物沉陷點都大於行動值（±20mm），建物傾斜計也大於警戒值（±1／500,412秒），寫下「部分監測儀器已超出警戒值，本公司將加強後續變化」。

▲大直民宅坍塌。(圖／記者陳明中攝)
▲大直民宅坍塌，監測數據指出，在坍塌前的44天數值就已經出現部分不正常，但基泰建設卻消極作為。（圖／記者陳明中攝)
但顯然這樣的觀測並沒有起到作用，基泰建設的消極處理，是釀成這次工安意外的最大主因。對此，台北市議員王世堅表示，7月26日是在出事前的44天，當時連續壁已經完工，仍然處於保養期，尚未大規模開挖，但監測報告已明顯點出異狀，與當地居民檢舉地面及建物出現沉陷、地面隆起的情況不謀而合。

王世堅日前就表示，半年前，周圍居民就曾向都發局陳情，表示住宅出現龜裂、塌陷、傾斜、地磚掉落及牆壁滲水等情形，而台北市多名議員也曾到現場會勘，而都發局建管處都是回函，「非屬施工造成」、「無公共安全之虞」，等於向居民說，基泰建設建案無妨害公共安全。王世堅後續除了告發基泰建設負責人，更指控都發局疏於監督，置人民的生命於危險，甚至不排除告發台北市政府建管處、都發局涉瀆職及圖利。

▲台北市議員王世堅向北檢告發基泰建設（圖／記者潘千詩攝，2023.09.08）
▲台北市議員王世堅日前向北檢告發基泰建設。（圖／記者潘千詩攝，2023.09.08）

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