現場直擊／貓貓阿花得救了！受困大直民宅3天　飼主擁愛貓超暖

星巴克今起「買一送一」喝2天！有星冰樂　3大咖啡都「買一送一」

▲週一上班上課不憂鬱，3大咖啡買一送一！星巴克今起「買一送一」連喝2天，包含2款星冰樂；伯朗咖啡、西雅圖咖啡也有「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲週一上班上課不憂鬱，3大咖啡買一送一！星巴克今起「買一送一」連喝2天，包含2款星冰樂；伯朗咖啡、西雅圖咖啡也有「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

週一上班上課不憂鬱，3大咖啡買一送一！星巴克今（11）日起「買一送一」連喝2天，還有2款星冰樂也有優惠；伯朗咖啡卡友獨享，9月每週一也有飲品「買一送一」；而西雅圖咖啡則宣布中秋節、教師節連續2天「買一送一」，連外送平台Uber Eats上也同享優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克9款「買一送一」喝2天！有星冰樂
星巴克9月11日至9月12日，開跑指定品項好友分享日，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的指定飲料，其中一杯星巴克招待。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，活動品項為：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。

▲星巴克星冰樂「第二件半價」。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲星巴克指定品項好友分享日「買一送一」，包含2款星冰樂。（圖／翻攝自星巴克FB）
📌伯朗咖啡：每週一「買ㄧ送ㄧ」
伯朗咖啡9月「每週一」，持伯朗Lounge卡消費，全門市飲品享「買一送一」優惠，限9月11日、9月18日、9月25日。本活動不與門市其他優惠活動併行；活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費，儲值金不足須足額儲值後付費始享有飲品買一送一優惠；飲品不限品項、容量。

提醒大家，季節限定飲品(柑橘茶香精品美式、柑橘桂香精品拿鐵、黑糖桂花燕麥拿鐵、蜜香紅烏龍燕麥拿鐵、椪柑蜂蜜燕麥拿鐵)、手沖精品咖啡(冰/熱)、極品藍山(手沖/小卡布)、科大限定飲品(瓜地馬拉三小福、新東方卡布奇諾、法漢尼斯冷萃咖啡)、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取。

▲伯朗咖啡5月每週一持伯朗Lounge卡消費也有「買一送一」優惠。（圖／翻攝自伯朗咖啡FB）
▲伯朗咖啡9月每週一持伯朗Lounge卡消費也有「買一送一」優惠。（圖／翻攝自伯朗咖啡FB）
📌西雅圖咖啡：「買一送一」喝2天　Uber Eats同享優惠
西雅圖咖啡宣布中秋節、教師節祭出「買一送一」優惠，9月28日至9月29日連續2天，門市全系列飲品(限同品項)享「買一送一」優惠；同時9月28日至9月30日外送平台Uber Eats上，點購西雅圖美式咖啡、拿鐵同享「買一送一」優惠。

夏日配上草莓與葡萄兩種口味珍珠的全新消暑飲品「塔比口氣泡飲」，即日起至9月30日，凡點購任一飲品，還享新品「塔比口氣泡飲(草莓、葡
萄風味)」乙杯加購價99元優惠（原價140元）。

▲西雅圖咖啡宣告教師節、中秋節祭出「買一送一」，外送Uber Eats同享優惠。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲西雅圖咖啡宣告教師節、中秋節祭出「買一送一」，外送Uber Eats同享優惠。（圖／西雅圖咖啡提供）

星巴克米奇杯子來了！台灣悄曝光「迪士尼聯名」　南韓9/12開賣

清心、大苑子7家手搖「買1送1」　星巴克、路易莎「第二杯半價」

9月速食優惠一覽！肯德基「7塊炸雞299」　麥當勞、漢堡王買1送1

CoCo鮮莓冰沙「第二杯0元」　星巴克、迷客夏、萬波「買一送一」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞