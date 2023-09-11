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高嘉瑜嗆基泰大直「球員兼裁判」！建築師出面打臉：別亂帶風向

▲高嘉瑜日前表示，基泰大直設計人與監造人皆為建築師王德生，同一人球員兼裁判，結果引發建築界熱議。（圖／記者邱新博攝）
▲高嘉瑜日前表示，基泰大直設計人與監造人皆為建築師王德生，同一人球員兼裁判，結果引發建築界熱議。（圖／記者邱新博攝）

記者張嘉哲/綜合報導

基泰大直建案導致附近民宅坍塌事件已經第四天，不少民代、立委都積極追查事件真相，相當關心此議題。而民進黨立委高嘉瑜也十分關注，日前她發文表示「基泰大直起造、承造、監造大有問題，設計、監造都是建築師同一人」直指這樣是「球員兼裁判」！沒想到貼文曝光後，卻引來多位建築師直接出面打臉，表示「設計+監造」是同一人為常態，也完全合法，希望高嘉瑜能夠搞清楚相關法令再發言，不要亂帶風向。

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高嘉瑜日前在臉書發文表示「基泰大直起造承造監造都大有問題，設計監造同一人球員兼裁判，而且還待過北市建管處，嘉瑜要求北市府徹查是否內神通外鬼」結果沒想到貼文曝光後，引來建築界許多建築師留言，認為高嘉瑜並未查明相關法令就發言，是在帶風向且不專業的行為。

▲高嘉瑜日前發文，批基泰大直的設計+監造都是同一人，質疑這樣是「球員兼裁判」，卻被建築師群打臉。（圖/高嘉瑜臉書）
▲高嘉瑜日前發文，批基泰大直的設計+監造都是同一人，質疑這樣是「球員兼裁判」，卻被建築師群打臉。（圖/高嘉瑜臉書）
建築事務所擔任建築師的張先生表示「高委員，本來還滿喜歡您的形象的！但發言前要先理解法令，設計+監造是常態完全合法，但不理解監造角色是很大的災難，營造業法專任工程人員角色失靈才是最大問題所在，建築師常被陷害其中！妳要深入了解啊！這樣才能對國家做出有貢獻的建議啊！」

建築事務所擔任建築師的郭先生提到「依據建築法，建築師本來就是在設計階段擔任設計人，在施工階段擔任監造人，而且最好都由同一人擔任，才能貫徹當初的設計意圖，身為南港人，不支持錯誤的言論，高議員真的還要再做功課再發言」。

自開建築事務所的陳先生說「高委員這是令人驚訝的發言，設計與監造建築師為同一人並沒有不法，且是為了監造確保原有設計原意按圖施工，請委員認真做功課，不要捕風捉影，一桿子打翻一船人，只會顯得您的不專業」。

▲高嘉瑜批評基泰大直是「球員兼裁判」，結果遭到建築師群撻伐，認為相關法令知識並不足，不要隨意發言。（圖/高嘉瑜臉書）
▲高嘉瑜批評基泰大直是「球員兼裁判」，結果遭到建築師群撻伐，認為相關法令知識並不足，不要隨意發言。（圖/高嘉瑜臉書）
而除了建築師群認為高嘉瑜的發文不妥之外，全國建築師公會法律顧問李仁豪律師，本身也是建築師，並兼任台灣營建研究院工程爭議鑑定委員，昨日也在臉書發文表示「高嘉瑜立委的言論顯然違反建築法、建築師法、營造業法等相關建築管理法令，這些年來所建構出來設計人、監造人、營造業專任工程人員、營造業工地主任、營造業技術士等專業人員間各盡其責、各司其職之專業分工體系」。

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