高嘉瑜嗆基泰大直「球員兼裁判」！建築師出面打臉：別亂帶風向

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建築事務所擔任建築師的張先生表示「高委員，本來還滿喜歡您的形象的！但發言前要先理解法令，設計+監造是常態完全合法，但不理解監造角色是很大的災難，營造業法專任工程人員角色失靈才是最大問題所在，建築師常被陷害其中！妳要深入了解啊！這樣才能對國家做出有貢獻的建議啊！」
建築事務所擔任建築師的郭先生提到「依據建築法，建築師本來就是在設計階段擔任設計人，在施工階段擔任監造人，而且最好都由同一人擔任，才能貫徹當初的設計意圖，身為南港人，不支持錯誤的言論，高議員真的還要再做功課再發言」。
自開建築事務所的陳先生說「高委員這是令人驚訝的發言，設計與監造建築師為同一人並沒有不法，且是為了監造確保原有設計原意按圖施工，請委員認真做功課，不要捕風捉影，一桿子打翻一船人，只會顯得您的不專業」。
而除了建築師群認為高嘉瑜的發文不妥之外，全國建築師公會法律顧問李仁豪律師，本身也是建築師，並兼任台灣營建研究院工程爭議鑑定委員，昨日也在臉書發文表示「高嘉瑜立委的言論顯然違反建築法、建築師法、營造業法等相關建築管理法令，這些年來所建構出來設計人、監造人、營造業專任工程人員、營造業工地主任、營造業技術士等專業人員間各盡其責、各司其職之專業分工體系」。
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