「高虹安與男友貪性不改」　劉康彥怒批柯文哲：找這種人踐踏故鄉

新竹市文化局前局長錢康明卸任前在臉書說做夢夢到擋人財路，今（11）日又發臉書說，市長高虹安的男友李忠庭介入市府公務。新竹市議員劉康彥在臉書批，錢康明這次不再是作夢，是非常具體的指控，李忠庭根本就是白手套。 我是廣告 請繼續往下閱讀 劉康彥說，高虹安還在當立委時，男友李忠庭左手領助理薪水，右手再從永齡基金會月領50萬，外界就質疑，這根本是白手套的行為，但李忠庭未被遣察官起訴，但他和高虹安貪性不改、依舊猖狂。劉康彥批，如果沒有高虹安的指使，李忠庭敢把市長室主任、秘書單獨約出去談事情，敢找局處長大剌剌地介入特定的案子嗎？錢康明好意提醒高虹安注意李忠庭的所作所為，高虹安竟回沒有婚姻關係。這意思是什麼，意思是，因為沒結婚、不用財產申報，所以可以胡作非為，老娘就是要撈飽撈滿。「（民眾黨主席）柯文哲你為什麼要找這種人來踐踏故鄉？」更多「高虹安涉貪汙遭起訴」相關新聞。作夢擋人財路！錢康明退「任重道遠」擺飾 批高虹安：讓幕僚錯亂錢康明不忍了！還原丟官內幕 揭高虹安好朋友「找官員府外談事」高虹安坐名車、住5000萬豪宅連環爆！廉政署下令政風處縝密處理被爆租5000萬豪宅當官邸 高虹安認了：是男友租屋處！有時會共住