林秉聖雙約案／林秉聖還原和攻城獅簽約始末 稱當時他仍有約在身
台新育樂今（11）日召開記者會，由臺北戰神球團領隊尚瑞強陪同球員林秉聖出席，針對近期臺北戰神球員林秉聖合約紛擾提出說明。尚瑞強於記者會中強調，台新育樂與球員林秉聖簽約過程皆依照規定程序，臺北戰神球團也將正面「全力應戰」，捍衛公司以及球員之權益。
記者黃建霖/臺北報導
林秉聖口述表示，在5月25日，新竹攻城獅球團張運智先生透過現任攻城獅球團總經理、時任T1 League秘書長張樹人先生與自己聯繫，在洽談過程中，林秉聖聲稱有提醒對方，依照前球團合約規定，攻城獅球團應該要先提出報價，等前球團回覆不匹配報價後，才能簽約。
但實際狀況為林秉聖與中信球團尚未終止合約並取得離隊證明成為自由球員前，張運智先生仍告訴他：「先簽約沒關係」。攻城獅球團代表當時表示會在合約中增加不侵害前球團合約規定的條款，因此林秉聖當時以為已符合規範，所以在未經多加思考下，在5月28日與攻城獅球團簽定委任合約。
不過此份合約中並未載明委任起訖日期，且訂定9月1日為生效日。而後在面對其他球隊接觸時，攻城獅球團也告知林秉聖要保密並保持低調態度，但之後林秉聖在諮詢律師此份合約後，才了解此委任合約並不符合程序。
後續當台新育樂與林秉聖接洽時，林秉聖考量先前與攻城獅球團簽署之合約尚未生效，因此林秉聖在確定選擇加盟台新球團前，希望能終止與攻城獅之合約。