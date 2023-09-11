台灣人超愛用iPhone！安卓「慘輸關鍵」眾人全認同：誰會不買蘋果
蘋果每年推出的最新型iPhone往往都會造成話題，最新的iPhone 15系列新機將在台灣時間13日凌晨發表，不少果粉都已經準備要換新機！然而，台灣人使用iPhone手機的比率非常高，基本上年輕人清一色都是使用iPhone，就有網友討論「明明iPhone功能輸給安卓這麼多，為什麼還能獨霸市場？」貼文引發熱議，不少人點出關鍵。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「再兩天iPhone 15就要上市了，新的顏色真的不喜歡，一樣最低配還是只有兩顆鏡頭，手機也越賣越貴了，最基本款的iPhone 15目前估計也是快要三萬元，真的每年都沒有新意」
貼文一出，不少網友紛紛回應「如果一隻手機能用很久，3至5萬其實還是非常划算.....」、「安卓有辦法用3-5年還有一定水準再來嘴蘋果，人家晶片就是有這種底跟價值」、「蘋果的耐用程度就是高，即便擠牙膏出新機，還是贏過安卓」、「買手機我只看耐用度，進階功能是很多人根本用不到瞎買而已」、「蘋果手機真的太耐用，買一隻可以用很多年，投資報酬率是遠遠勝過安卓的」。
綜合網友意見，多數人認為台灣人之所以喜歡使用iPhone，原因就是因為「耐用」，從後期的手機看來，一支最基本款25900至27900的iPhone11至14系列，至今若正常使用都還是跑得非常順，根本不需要換手機，「便宜大碗又耐用阿，一支可以用三年到五年」、「安卓耐用度輸蘋果是事實，功能那麼多，一般人是能用到幾項？蘋果二手價出售高又超耐用，抓到台灣人愛CP值的胃口，誰會不買」、「不常換手機的人買一台用3至5年阿！台灣人最愛高CP值了！耐用就是一切」。