日本人沒有不愛來台灣！旅日達人曝「4關鍵」：該珍惜這些旅客
全球疫情宣告「結束」之後，各國觀光業也正積極備戰，希望迎來逐漸復甦的旅客人潮。然而近期有不少台灣網友發起討論，認為日本來台旅客已經逐漸變少，開始探討其中原因。對此，旅日達人林氏璧則反倒點出「4關鍵」，認為台灣該珍惜這些日本旅客。
記者潘毅/綜合報導
日前有網友在論壇PTT發起討論，好奇「日本人為什麼不喜歡來台灣了啊？」而從交通部觀光局近5年的資料，在2019年12月的時候，當時疫情尚未爆發，日本來台人數曾衝破22萬人次，但自疫情結束後，日本來台旅客來台最多則是今年5月份的7萬7人，趨勢雖呈現逐步上升，但仍尚未完全恢復疫情前盛況。
對此，林氏璧今（11）日在臉書上發文表示：「其實日本人整體出國都下降，去韓國旅客恢復最快」，他翻出數據，發現日本在2019年12月總出國人次171萬，最多的是去美國的32萬人次、再來則是韓國25萬人，第三名才是台灣的22萬人次。
不過在今年5月，總出國人次67萬，依序為韓國18萬、美國9萬7、台灣7萬7，因此林氏璧也認為，這些數字看到的狀況應該是：「1.日本人在疫情後出國的人次目前只恢復到疫情前的四到五成左右。2.去韓國旅客恢復最快。3.去台灣和泰國旅客恢復和整體旅客恢復平均值差不多。4.日本人相對上去美國和夏威夷的意願降低，不至於下到日本人不愛來台灣玩的結論」。
最後林氏璧也以反向思考：「在匯率這麼差的時候，還願意來台灣玩的日本人，有機會變成死忠的台灣旅遊中毒者。我們應該要珍惜這些旅客，推出牛肉，誠心款待，努力讓他們留下好印象！讓他們以後有意願可以一來再來！」