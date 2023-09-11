鹹酥雞太香！外送員「樓梯間偷吃」被抓包：難怪麥當勞貼封條
外送平台崛起多年，不少人日常生活當中都會使用平台點餐，只要大約短短20分鐘，外送員就會提著餐點送到家門口，相當方便。然而，近日一名網友表示自己半夜點了鹹酥雞來享用，原本以為外送員會偷吃客人餐點只是「都市傳說」，沒想到自己卻親眼撞見外送員「偷吃現場」，讓他感到非常驚訝，其尷尬過程引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「比扯鈴還要扯，原本我不相信外送員會笨到偷吃被抓到，結果昨天半夜叫了一包鹹酥雞，然後外送員送來了。我正常都會開門之後同時往樓下移動，那位外送員應該是沒有料到我也會下樓，結果我們就在樓梯間會合，我竟然當場抓包，外送員的手直接伸進去我的鹹酥雞拿起來吃.............」。
「他當場超尷尬，說這包他出錢跟我買下來，塞了錢給我就跑了」該網友傻眼表示「從沒有想過拿個餐點很像在諜對諜，竟然也要錄影，問了警察表示這算竊盜罪跟業務侵占，沒有錄影很難告得成，看了那個外送員的資料，已經外送10000單以上了，應該省了好幾餐，害我半夜好餓啊！」
貼文一出，不少鄉民全傻眼「......難怪麥當勞要用封條」、「現在終於知道麥當勞為什麼要用封條了，因為真的會有人偷吃」、「被你這麼一說，才想到上次也是點外送覺得肉很少」、「以後不敢用外送點鹹酥雞了謝謝」、「支持鹹酥雞店家用紙袋裝+封條」、「難怪我都覺得外送鹽酥雞量很少」、「偷吃真的很沒素質.....感覺不是第一次了」。