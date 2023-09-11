「2023澳洲國際食品展」屏東好物風采盡展

2023年澳洲國際食品展今（11）日隆重開幕，將持續四天至9月14日，在澳大利亞雪梨國際展覽中心盛大舉行。值得一提的是，今年屏東縣政府參展，成為唯一規模最大的縣市單位，充分展現了屏東特色物產及加工食品的多樣性。開幕首日即吸引來自世界各地的食品業者至屏東館洽談，各家食品業者積極介紹自家產品，藉此機會拓展外銷市場。
記者莊全成／屏東報導
屏東館由11家當地優良食品廠商組團參展，包括六堆釀興業有限公司、金利食安科技股份有限公司、健翔興業股份有限公司等，展品豐富多元，從醬油、果汁飲品、麵食到水產品等，彰顯了屏東食品產業的多樣性。預計參展廠商將在外銷通路方面取得優異成績，有望超越2019年的銷售紀錄。
縣長周春米自上任以來一直關心屏東食品的推廣與市場開拓，鼓勵食品業者參加海內外食品展會。屏東縣工商發展投資策進會總幹事李坤表示，今年疫情復甦後，屏東縣政府再度組團參展，各家廠商全力衝刺經濟。這次展會將讓屏東的農漁畜牧產品以及加工食品在國際舞台上嶄露頭角，訂單將豐收。
據統計，澳洲的多元人口和多樣化飲食文化對亞洲食品有高度接受度。預計，四天的展期將吸引來自澳洲、新加坡、紐西蘭、韓國、墨西哥、中國大陸、馬來西亞等各國通路商、進口商和餐飲業者參觀交流，參展廠商將全力開拓澳洲市場，創造優異的外銷成績。