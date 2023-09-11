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高麗菜飆天價！全聯門市「1顆75元」狂賣12噸　加碼6萬顆限時4天

▲受到颱風接連影響，傳統市場國產高麗菜一顆狂飆500元，家樂福、全聯配合農糧署推出進口高麗菜優惠。（示意圖／記者許若茵攝）
▲受到颱風接連影響，傳統市場國產高麗菜一顆狂飆500元，家樂福、全聯配合農糧署推出進口高麗菜優惠。（示意圖／記者許若茵攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

受到蘇拉、海葵颱風接連影響，高麗菜飆漲到一顆500元天價，全聯、家樂福配合農糧署啟動平價優惠措施，以進口高麗菜優惠來因應民眾的蔬菜需求，全聯自9月9日開賣75元一顆的進口高麗菜，兩天就銷售近12噸，今（11）日宣布加碼，在15日至18日全台門市每日將再增加1萬5千顆進口高麗菜，總計4天共計供應20萬顆、約240噸貨量。

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全聯自9月9日起配合農糧署啟動平價措施，推出一顆75元、「百元有找」的進口高麗菜（約1.2公斤／顆），9月9日至14日全台門市每天供應3萬5千顆，而首兩日就狂銷近12噸，全聯緊急宣布加碼，9月15日至18日，門市每日將再增加1萬5千顆進口高麗菜，總計4天共計供應20萬顆、約240噸貨量，備貨量增加3成，透過加碼措施，平穩物價。

▲（圖／家樂福提供）
▲全聯、家樂福配合農糧署啟動平價優惠措施，以進口高麗菜優惠來因應民眾的蔬菜需求。（示意圖，非特價高麗菜／家樂福提供）
家樂福也限時推出有機蔬菜優惠，每項農產品特價7天，活動一路到10月5日，其中有機高麗菜將在9月22日至28日限時特價109元。

📍9月8日至9月14前：進口青花菜2入（400g／盒）特價96元；青花菜1入／盒，特價48元
📍9月15日至9月21日前：有機鴻禧菇120g／包；有機雪白菇120g，特價24元
📍9月22日至9月28日前：有機高麗菜800g，特價109元
📍9月29日至10月5日前：履歷帶殼茭白筍600g，特價115元

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