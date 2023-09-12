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航海王索隆只排第10！「JUMP史上最帥氣角色」票選　第1帥竟是他

▲扮演真人版《航海王》索隆的新田真劍佑被封第一帥，但「JUMP史上最帥氣角色」票選，索隆只拿第10名，第1帥是火影忍者的宇智波佐助。（圖／Netflix）
▲扮演真人版《航海王》索隆的新田真劍佑被封第一帥，但「JUMP史上最帥氣角色」票選，索隆只拿第10名，第1帥是火影忍者的宇智波佐助。（圖／Netflix）

記者徐銘穗/綜合報導

Netflix《航海王》真人版影集超夯，美籍日裔的新田真劍佑飾演的真人版索隆被讚是「草帽海賊團」第一帥。但日前日本知名排行網站舉辦「JUMP史上最帥氣角色」票選，《航海王》索隆只排第10名，而冠軍是《火影忍者》的宇智波佐助。

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日本集英社推出的漫畫雜誌「週刊少年 JUMP」已邁入55周年，其間無數神作接連誕生，包含《航海王》、《火影忍者》、《咒術迴戰》等，為動漫迷們帶來許多美好回憶。

▲《火影忍者》宇智波佐助拿下「JUMP史上最帥氣角色」第一名。（圖／萌娘百科）
▲《火影忍者》宇智波佐助拿下「JUMP史上最帥氣角色」第一名。（圖／萌娘百科）
而專門製作排行榜網站「gooランキング」先前曾舉辦「JUMP史上最帥氣角色」票選，共有近3000人參與投票，選出前10名最帥角色，而最近因真人版影集倍受矚目的的索隆只排第10名。

🔴「JUMP史上最帥氣角色」Top 10

第1名：火影忍者 - 宇智波佐助

第 2 名：咒術迴戰 - 五條悟

第 3 名：城市獵人 - 冴羽獠

第 4 名：銀魂 - 坂田銀時

第 5 名：銀魂 - 沖田總悟

第 6 名：灌籃高手 - 流川楓

第 7 名：死神 - 黑崎一護

第 8 名：網球王子 - 不二周助

第 9 名：七龍珠 - 特南克斯

第 10 名：航海王 - 索隆

▲《咒術迴戰》五條悟拿下「JUMP史上最帥氣角色」第2名。（圖／巴哈姆特）
▲《咒術迴戰》五條悟拿下「JUMP史上最帥氣角色」第2名。（圖／巴哈姆特）

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