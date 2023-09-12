航海王索隆只排第10！「JUMP史上最帥氣角色」票選 第1帥竟是他
Netflix《航海王》真人版影集超夯，美籍日裔的新田真劍佑飾演的真人版索隆被讚是「草帽海賊團」第一帥。但日前日本知名排行網站舉辦「JUMP史上最帥氣角色」票選，《航海王》索隆只排第10名，而冠軍是《火影忍者》的宇智波佐助。
記者徐銘穗/綜合報導
日本集英社推出的漫畫雜誌「週刊少年 JUMP」已邁入55周年，其間無數神作接連誕生，包含《航海王》、《火影忍者》、《咒術迴戰》等，為動漫迷們帶來許多美好回憶。
而專門製作排行榜網站「gooランキング」先前曾舉辦「JUMP史上最帥氣角色」票選，共有近3000人參與投票，選出前10名最帥角色，而最近因真人版影集倍受矚目的的索隆只排第10名。
🔴「JUMP史上最帥氣角色」Top 10
第1名：火影忍者 - 宇智波佐助
第 2 名：咒術迴戰 - 五條悟
第 3 名：城市獵人 - 冴羽獠
第 4 名：銀魂 - 坂田銀時
第 5 名：銀魂 - 沖田總悟
第 6 名：灌籃高手 - 流川楓
第 7 名：死神 - 黑崎一護
第 8 名：網球王子 - 不二周助
第 9 名：七龍珠 - 特南克斯
第 10 名：航海王 - 索隆