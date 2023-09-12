桃市公共禁菸場所聯合稽查10/12開跑 違規最高罰5萬
為全面落實菸害防制法規定及營造無菸城市，桃園市政府衛生局與衛生福利部國民健康署攜手合作，將於10月12日針對各級學校、公園、車站、販賣菸品場所及各類型公共禁菸場所進行聯合稽查，查核內容包括：禁菸場所吸菸、場所供應熄菸器具、販售菸品標示及展示等重點項目，如查獲違規最高可處5萬元罰鍰，衛生局呼籲民眾及業者務必遵守菸害防制法規範，以免傷了荷包，同時也減少市民被動吸菸風險及保障健康權益。
記者李春台／桃園報導
除本次聯合稽查行動外，衛生局定期與警察局、經發局、教育局等單位進行跨局處聯合稽查，加強稽核網咖、餐飲店、撞球館及KTV等較常發生違規的營業場所，避免這些場所成為菸害傳播的源頭。衛生局表示，將展現疫情後逐步增加打擊菸害的力度，經統計112年1至7月違反菸害防制法裁罰案件共計542件，罰鍰總金額高達215萬餘元，較去年同期增加200件。
衛生局表示，依據菸害防制法規定，禁菸場所不得供應與吸菸有關之器物，無論是菸灰缸、塑膠杯、鐵罐或其他容器，只要用於收集菸品使用後殘餘物，皆屬違規行為，違者最高可處5萬元罰鍰，而在禁菸場所吸菸者，則最高可處1萬元罰鍰。另自112年3月22日新法上路，販賣菸品場所應於菸品展示處張貼新版警示圖文，如未更新警示圖文最高可處5萬元罰鍰。
衛生局提醒，吸菸不僅傷身又傷財，呼籲癮君子儘早戒菸，戒菸相關問題可撥打免費戒菸專線0800-636363諮詢或至桃園市政府衛生局無菸網網站（https://nosmoking.tycg.gov.tw/）查詢桃園市二代戒菸服務合約醫事機構；此外，桃園市自3月1日起，針對設籍桃園且40歲以上具有「菸品暴露」等肺癌高風險族群，提供低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，相關訊息可至桃園市政府衛生局首頁（https://dph.tycg.gov.tw）查詢，或撥打衛生局擴大肺癌篩檢諮詢服務專線03-334-0345洽詢。