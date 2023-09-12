李佳琦酸觀眾「薪水有沒有漲」！2天蒸發百萬粉絲 鏡頭前淚崩了
近年網路購物發達，社群平台上掀起帶貨狂潮，而發源地中國商機更是驚人。被譽為中國「直播一哥」的李佳琦，日前卻在帶貨時失言，酸觀眾「工資漲沒漲？有沒有認真工作？」短短兩天就少了百萬粉絲，讓他急著開直播崩潰痛哭道歉。
記者潘毅/綜合報導
李佳琦9月10日益如往常開直播賣東西，結果因為一支眉筆賣人民幣79元（約新台幣350元），有觀眾留言「怎麼越來越貴了」，不料李佳琦看到之後，直接在鏡頭上回擊「哪裡貴了？這麼多年都是這個價格好不好，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的」。
不過李佳琦怒氣沒有因此發洩完，他繼續狂酸這名觀眾：「這麼多年了，工資漲沒漲？有沒有認真工作？好不好？」沒想到這直播片段被完整錄下來，引發輿論譁然，不少網友認為受到冒犯，紛紛痛批：「嘲諷消費者嗎」、「你賺這麼多，我這平凡人還是別跟你買了」。
李佳琦微博粉絲數原本超過3千萬，但在這次失言事件爆發後，短短2天已經有超過百萬粉絲取消關注。這讓他著急地在11日凌晨發文致歉：「我本就是一個彩妝櫃台銷售員，深知大家的工作都是辛苦和不容易的。我說的話辜負了你們的期望，真的很抱歉」，隨後也在直播的鏡頭前落淚，但道歉完後，他的微博粉絲仍只剩2921萬，看起來仍挽回不了退追粉絲的心。