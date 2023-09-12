權相佑震撼宣言：下個《異能》是我 公開潛水能力和趙寅成是兄弟
Disney+最新韓劇《漢江刑警》開播在即，主要演員權相佑、金熙元、李相二、裴多彬、申泫勝、導演金相哲今（12）日出席記者會，聊到近日最夯的《Moving異能》，權相佑誓言要成為下一個趙寅成，更開玩笑表示「他們是兄弟」。而《Moving異能》要角之一的金熙元感謝觀眾對他的支持，希望《漢江刑警》也能「Moving」成功，受到大家喜愛。
記者陳雅蘭／綜合報導
《漢江刑警》背景以首爾最具代表性的旅遊勝地「漢江」為主，為了守護居民的安全，警官韓斗鎮（權相佑 飾）和李俊錫（金熙元 飾）經常在漢江附近巡邏，隨時準備好應對各種恐怖事件、意外事故，以及任何需要他們立即出動協助的緊急案件。然而這對歡喜冤家，卻發現自己經常被捲入充滿疑點的詭異案件，但兩人不知道的是，這些案件的背後竟是一場超大型犯罪陰謀，他們將透過司法的力量，破獲幕後的犯罪主謀。
金熙元在《Moving異能》中，跟要角柳承龍、李正河、高允貞、金度勳有大量對手戲，知名度因此攀升；金熙元今在記者會上感謝觀眾的支持，希望新作《漢江刑警》也能跟《Moving異能》一樣成功，他說：「謝謝大家非常喜愛《Moving異能》，我真的很開心！因為《Moving》很成功，我也懇切地希望我能Moving成功！」許願《漢江刑警》的收視率蒸蒸日上。
權相佑曾在廣播中提到「下一個趙寅成，換我就可以了」，他今對此開玩笑表示：「趙寅成是斗植（異能裡的角色），權相佑是斗鎮，名字讓人懷疑是不是兄弟。斗植擁有飛行能力，能與之抗衡的能力是什麼呢？我具有潛水能力！」逗樂主持人比喻這是天空和水裡的對決。
權相佑也很開心《Moving異能》受到全球歡迎，祈禱《漢江刑警》也能跟《Moving異能》順利。《漢江刑警》9月13日在Disney+播出。