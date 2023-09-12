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木村拓哉遭麥當勞拋棄了！松本潤「被推出來結婚」蓋掉傑尼斯醜聞

▲「傑尼斯事務所」旗下藝人木村拓哉因為公司的關係，無法再跟代言的品牌續約；松本潤甚至傳出被迫宣布婚訊幫傑尼斯沖喜。（圖／日本麥當勞Twitter）
▲「傑尼斯事務所」旗下藝人木村拓哉因為公司的關係，無法再跟代言的品牌續約；松本潤甚至傳出被迫宣布婚訊幫傑尼斯沖喜。（圖／日本麥當勞Twitter）

記者陳雅蘭／綜合報導

日本「傑尼斯事務所」已故創辦人強尼喜多川生前的性醜聞連環爆，即使前社長藤島茱莉景子、新社長東山紀之、「V6」井之原快彥出面道歉都止不住大眾怒火；身為公司台柱之一的木村拓哉受到影響，日本麥當勞、日產汽車（Nissan）都宣布跟傑尼斯藝人的合約到期後「不再續約」。此外，日媒指出「嵐」成員松本潤要跟井上真央結婚，疑似是要轉移傑尼斯的醜聞焦點。

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▲日產汽車也宣布不跟傑尼斯藝人續約，該品牌大使目前正是木村拓哉。（圖／日産自動車株式会社 YouTube）
▲日產汽車宣布不跟傑尼斯的藝人續約，該品牌大使目前正是木村拓哉。（圖／日産自動車株式会社 YouTube）
強尼喜多川2019年過世後，性醜聞事件接連被英國BBC報導，曾加入傑尼斯的岡本KAUAN更出面證實，被喜多川侵犯高達20次，藤島茱莉景子為此道歉並宣布卸任社長以示負責，東山紀之也決定退出演藝圈，擔起新社長的身分，保證會改變公司形象，亦會盡力補償所有受害者。

東山紀之表示負責到底，傑尼斯旗下藝人仍受到波及，許多企業正式表態停止跟傑尼斯的藝人合作，包含航空公司、飲料品牌、食品、保險等，陸續中止合約；電視台也表示要抵制傑尼斯的藝人，受牽連的藝人已超過10名。

▲傑尼斯事務所旗下的雙人偶像組合「KinKi Kids」堂本光一、堂本剛也是麥當勞代言人之一。（圖／日本麥當勞Twitter）
▲傑尼斯事務所旗下的雙人偶像組合「KinKi Kids」堂本光一、堂本剛也是麥當勞代言人之一。（圖／日本麥當勞Twitter）
今日本麥當勞針對喜多川事件表示：「我們不能容忍任何侵犯人權的行為！」決定跟傑尼斯旗下藝人的合約到期後「不再續約」，而麥當勞目前的代言人正為木村拓哉、堂本光一、堂本剛等人。木村拓哉不僅失去麥當勞廣告，恐將再丟失日產汽車品牌大使的身分，日產汽車考慮「未來廣告不再找傑尼斯的藝人」，新政策擬訂中，他們表示：「目前在職的木村先生的未來，將在當前合約到期後重新考慮。」

事實上，在傑尼斯事件鬧得沸沸揚揚時，木村拓哉即使會被品牌取消合作，他仍以喜多川的名言「show must go on」發文表態支持公司，行為立即引起熱烈討論與罵聲、媒體爭相報導，木村拓哉疑似受不了輿論壓力，事後偷偷刪除該貼文。

根據《日刊GENDAI》報導，傑尼斯旗下團體「嵐」的成員松本潤，明年將跟井上真央結婚，公司正在規劃於近期公布。該消息目前未經官方證實，外界猜測這手法應該是要轉移大眾焦點，順道幫「傑尼斯事務所」沖喜。

▲劇中，松本潤過度關心左鄰右舍大小事。（圖／friDay影音）
▲松本潤被傳出準備跟井上真央結婚。（資料圖／friDay影音）
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