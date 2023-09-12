木村拓哉遭麥當勞拋棄了！松本潤「被推出來結婚」蓋掉傑尼斯醜聞

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東山紀之表示負責到底，傑尼斯旗下藝人仍受到波及，許多企業正式表態停止跟傑尼斯的藝人合作，包含航空公司、飲料品牌、食品、保險等，陸續中止合約；電視台也表示要抵制傑尼斯的藝人，受牽連的藝人已超過10名。
今日本麥當勞針對喜多川事件表示：「我們不能容忍任何侵犯人權的行為！」決定跟傑尼斯旗下藝人的合約到期後「不再續約」，而麥當勞目前的代言人正為木村拓哉、堂本光一、堂本剛等人。木村拓哉不僅失去麥當勞廣告，恐將再丟失日產汽車品牌大使的身分，日產汽車考慮「未來廣告不再找傑尼斯的藝人」，新政策擬訂中，他們表示：「目前在職的木村先生的未來，將在當前合約到期後重新考慮。」
事實上，在傑尼斯事件鬧得沸沸揚揚時，木村拓哉即使會被品牌取消合作，他仍以喜多川的名言「show must go on」發文表態支持公司，行為立即引起熱烈討論與罵聲、媒體爭相報導，木村拓哉疑似受不了輿論壓力，事後偷偷刪除該貼文。
根據《日刊GENDAI》報導，傑尼斯旗下團體「嵐」的成員松本潤，明年將跟井上真央結婚，公司正在規劃於近期公布。該消息目前未經官方證實，外界猜測這手法應該是要轉移大眾焦點，順道幫「傑尼斯事務所」沖喜。
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