新光三越「Diamond Towers」9/16試營運！獨家櫃位、美食進駐東區
新光三越「鑽石塔Diamond Towers」（新光三越台北忠孝館）即將在9月16試營運，近5000坪的商場空間成為東區全新逛街景點，規劃將有50%以上全台獨家品牌、獨家概念店，還有多家星級美食，已確定多達16家餐飲品進駐，還有一線精品包括Dior、Burberry，位在捷運忠孝復興站、遠東SOGO復興館旁，以三棟摩天大樓組合成商場，外觀藍色玻璃帷幕如鑽石切割面的紋路，搭配室內鑽時切割落地窗，主打年輕、高端客群。
記者鍾怡婷/綜合報導
新光三越全新百貨「鑽石塔Diamond Towers」將於9/16正式開放試營運，鄰近遠東SOGO忠孝館，樓層規劃為地上31樓加地下7樓，百貨有一館、二館的1至4樓，4樓以上為豪宅。樓層分佈包括一館的1樓為潮流精品、2樓是時尚設計、3樓是時髦運動、4樓是都會廚房/美麗市場；二館1、2樓為潮流精品、3樓是時尚主廚、4樓是星級餐廳。
「Diamond Towers」主打頂級香氛品牌，引進一線精品品牌、化妝品、設計師服飾、年輕潮流商品，超過一半為全台首發品牌。
📍香氛品牌包括Trudon、10X、LOEWE Perfumes、BORNTOSTANDOUT、MATIERE PREMIERE、MALIN+GOETZ。
📍一線精品專櫃：DIOR、BURBERRY、LOEWE、COACH，據傳試營運期間，4間精品專櫃尚未開放。
📍化妝品：Estee Lauder、LA MER、JO MALONE、 M.A.C.、BOBBI BROWN、LANCÔME、Kiehl’s、SHISEIDO
📍年輕潮流品牌：Maison Kitsuné、BEAMS、Vivienne Diamant珠寶、HARE、NIKE、CONVERSE、ASICS。
📍星級美食齊聚：二館四樓有江振誠RAW餐廳前主廚黃以倫（Alain Huang）所領軍的新餐廳「A」；初魚餐飲集團進駐三樓，創設全新鐵板燒品牌「li teppanyaki」；「夏花餐室」將進駐三樓，餐廳創辦人Chef Vaz Joseph Elias，是原本「想想廚房」的主廚；連5年被選入台北米其林指南的「日本橋玉井」；連續兩年獲得米其林綠星肯定的健康蔬食餐廳「小小樹食」；標榜每一層樓都有咖啡廳的「新光三越 DIAMOND TOWERS」，將有號稱台北東區最美咖啡廳的「勺日」進駐。