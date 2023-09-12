以錄音威脅公務員或受託廠商？林志潔提醒：這是重罪

新竹市前文化局長錢康明今（12）日又在臉書貼出與友人對話紀錄，「昨晚被J錄音的朋友請我收手，不然J就公開，讓我朋友吃不完兜著走」表示有人要拿錄音檔來威脅自己。民進黨新竹市立委參選人林志潔對此表示，政府採購法中，若使採購或規劃人員不為決定或違反本意而為決定，而有強暴脅迫行為，這是一年以上七年以下的重罪；若以此要求採購人員或受機關委託提供採購規劃人員，洩漏交付採購資訊而施予強暴脅迫，也是五年以下有期徒刑。
記者李春台／新竹報導
林志潔臉書貼文表示，錢康明局長今天的臉書直接指出：喬事、有關說請託包攬標案疑義的J，是「有錄音」的，而且是用這個錄音來威脅其他公務員或廠商。
她因此特別提醒指出，政府採購法中，若使採購或規劃人員不為決定或違反本意而為決定，而有強暴脅迫行為，這是一年以上七年以下的重罪；若以此要求採購人員或受機關委託提供採購規劃人員，洩漏交付採購資訊而施予強暴脅迫，也是五年以下有期徒刑。
林志潔表示，這位J ，昨天傍晚所發的聲明，與錢局長今天所言，全然相反，此已經有犯罪嫌疑，呼籲檢調應展開偵查並儘速進行證據保全，以防證據有所滅失。
此外，林志潔也建議被威脅的公務員或廠商，可以用證人保護法的方式，與檢察官合作，即使本身真的有涉案，也有機會求取減輕或免除其刑。