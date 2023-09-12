IKEA「醬油膏、哇沙米」霜淇淋戰爭！他3字挑起 10元霜淇淋凍漲
瑞典家具品牌IKEA今（12）舉行80周年媒體見面會。IKEA行銷總監程耀毅（Roxy）會後分享，IKEA上周一（4）公開的兩款獵奇霜淇淋口味「豆漿醬油膏洋蔥酥霜淇淋」與「哇沙米霜淇淋」的由來，竟是他嫌棄美食團隊先前推的霜淇淋口味都「太普通」而催生出來，明（13）天投票截止後將公布結果。此外，他也強調無論物價如何飆漲，IKEA的10元霜淇淋都會凍漲，只賣10元。
記者徐銘穗/綜合報導
上周一，IKEA公布鹹甜「豆漿醬油膏洋蔥酥霜淇淋」與嗆鼻「哇沙米霜淇淋」兩款獵奇口味霜淇淋，開放粉絲上臉書及IG投票，計畫推出得票數最高的那一款口味霜淇淋，截至今（12）傍晚為止，在臉書有近700則留言，IG上也有超過600則留言，乍看兩種口味聲量不分上下，投票只到明（13）天。
究竟IKEA醬油膏與芥末的霜淇淋戰爭導火線為何？Roxy告訴《NOWnews今日新聞》說，IKEA不時推出季節性草莓、芒果等口味霜淇淋，先前芋頭霜淇淋也找來不吃芋頭的網紅「視網膜」試吃，一度引起兩派論戰。
但他一直覺得這些霜淇淋口味都「太普通」，因此美食團隊才研發出「豆漿醬油膏洋蔥酥霜淇淋」與「哇沙米霜淇淋」兩種特殊口味，笑說「豆漿醬油膏洋蔥酥霜淇淋吃起來鹹甜鹹甜的，很符合台南人味蕾」。Roxy還說，不排除日後不定期推出更新奇口味的霜淇淋，敬請期待。
此外，現今原物料成本愈來高，IKEA的10元霜淇淋會漲價嗎？程耀毅說，除了10元霜淇淋外，IKEA也有20元霜淇淋，甚至是搭配料的聖代，符合各消費層需求，強調10元霜淇淋對於IKEA有特殊意義，未來就算成本超過10元，仍會繼續維持10元售價，回饋消費者。