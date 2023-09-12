足球／中華男足歸化安以恩頭錘破網、生涯首度進球　卻不敵新加坡

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雙方開賽都有不錯的攻勢，新加坡數度兵臨城下，但都被中華隊瓦解；中華隊幾次攻防也都無法將球射進球門。
比賽第29分鐘戰局出現變化，中華隊馮少祺左路吊中，安以恩門前爭點頭槌破網先馳得點，這也是歸化台灣後為國家隊攻進的首顆進球。
但中華隊無法守成，第40分鐘在禁區內不慎犯規，讓新加坡獲得12碼罰球機會並藉此扳平比數；中華隊在上半場補時階段，一次反擊快攻3打1，岳明鋒突破後斜傳柯昱廷起腳可惜遭門將解圍未能把握，雙方上半場以1:1戰成平手。
下半場雙方易邊再戰，地主新加坡加強進攻，第64分鐘新加坡左路自由球機會，雖帶有越位嫌疑的將球送至門前，Lionel一腳打破僵局，中華隊1球落後。
第82分鐘，中華隊前場遭Shawal反搶得逞，單刀突破門將潘文傑防線，中華隊2球落後，中華隊嘗試扭轉局面創造攻勢，但明顯體力下滑未能成功組織，最終客場以1:3不敵新加坡。
總教練Gary White表示，這場輸球對我們來說很重要，因為東帝汶的球風跟新加坡很接近，在10月之前是很好的學習機會。尤其是遇到左、右翼動作迅速的邊翼球員時，中華隊的防守球員須要特別留意，下次附加賽前調整到定位，目標是下個月的世界盃資格附加賽，回到主場和球迷一起拿下第一輪的勝利，前往小組賽。
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