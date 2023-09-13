Joeman受邀參加蘋果發表會！「超狂福利」曝光　打開網路卻崩潰了

Joeman拿到iPhone 15實體機！霸氣「免費抽獎送1台」　條件曝光

▲iPhone 15系列新機發表，許多功能提升引起討論，不少台灣的KOL、YouTuber也受邀現場參加發表會。（圖／美聯社／達志影像）
▲iPhone 15系列新機發表，許多功能提升引起討論，不少台灣的KOL、YouTuber也受邀現場參加發表會。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2023蘋果秋季發表會在台灣時間今（13）日凌晨1時登場，會中發表一系列的iPhone 15新機，而台灣百萬YouTuber「Joeman」作為3C科技開箱專業，這次也受到蘋果邀請，飛到美國現場參加發表會，在凌晨發表會結束之後，Joeman也立刻分享熱騰騰的「iPhone 15實機」，其中受矚目的粉紅色真的相當漂亮，除此之外，Joeman更霸氣宣布只要小紅書的粉絲達到破萬的話，要抽一位幸運兒iPhone 15，讓粉絲相當開心！

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Joeman在參加完秋季發表會後，立刻在IG一連更新兩則動態，第一則是拿到「iPhone 15 Pro Max」，Joeman表示「iPhone 15 Pro Max外框是鈦金屬，整個拿在手上的感覺是感覺有輕20至30克，然後相機還有五倍的變焦，用起來表現相當的卓越，而大家期待已久的Type-C也終於登場啦！」

▲Joeman搶先體驗iPhone 15粉紅色實體機，讓他直呼「霧面的材質顏色有夠美」！（圖/IG@Joeman）
▲Joeman搶先體驗iPhone 15粉紅色實體機，讓他直呼「霧面的材質顏色有夠美」！（圖/IG@Joeman）
緊接著Joeman也試用「iPhone 15粉色的實體機種」，Joeman表示「這真的會讓人少女心噴發，雖然說效能沒有太大的提升，但是14的粉色是亮面，15則是霧面，是那種淺淺粉色的感覺，相當的漂亮，而且iPhone 15也有動態島，實機還是令人驚艷」。

而除此之外，由於時尚網紅莫莉也有受邀到發表會現場，就發出一則動態表示「Joeman說如果他小紅書粉絲破萬，就送一支iPhone 15，沒騙人那種！莫寶限定抽這樣？」而Joeman也轉發該動態證實「久違的抽iPhone活動，記得來關注我的小紅書，還有貼文留言按讚」，而根據截圖，Joeman當時粉絲數已經5891人，要破萬其實並不難，是相當有誠意的抽獎活動！想抽獎的幸運兒可不要錯過。

▲Joeman霸氣證實如果小紅書粉絲破萬，將抽出一位幸運兒獲得「iPhone 15一支」！（圖/IG@Joeman）
▲Joeman霸氣證實如果小紅書粉絲破萬，將抽出一位幸運兒獲得「iPhone 15一支」！（圖/IG@Joeman）
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