王品開賣「芭比粉紅」火鍋！聚聯名Hello kitty 抽東京來回機票
少女心迸發！不只iPhone 15開賣粉紅色，王品集團「聚 日式鍋物」聯名Hello kitty，也開賣「芭比粉紅」火鍋！9月15日起內用消費任一主餐加價99元，就有超萌的Hello Kitty和聚寶熊在鍋裡相擁泡湯，內用雙人瀑布系列餐點還加碼贈「Hello Kitty幸福聚吉御守」；萬聖節檔期裝扮成Hello Kitty用餐，還有機會抽中日本三麗鷗樂園門票、東京來回機票。
記者蕭涵云/綜合報導
凱蒂貓迷簡直要瘋了！竟然可以吃到Hello Kitty火鍋，王品集團旗下的「聚 日式鍋物」，為招牌札幌熊起司牛奶鍋，打造超萌聚寶熊湯底，暢銷一年賣出超過百萬鍋，今（13）日宣布秋冬季節攜手台灣三麗鷗，打造「聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋」，期間限定夢幻開賣。還把全台門店打造成Hello Kitty限定造型，鐵粉們記得在門口、自助吧、牆面裝飾，都可以見到Hello Kitty的超萌身影。
「聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋」的粉紅湯底，以天然甜菜根特製，別出心裁將聚寶熊與Hello Kitty造型湯塊，設計成甜蜜擁抱的泡湯造型，相聚入鍋，還搭配粉紅花瓣魚板，療癒又可愛。甜美的餐點還不只這樣，「聚 日式鍋物」同步上線草莓優格霜淇淋，酸甜口味又好拍，一定要整組一起體驗啊！
9月15日至12月31日，內用消費任一主餐加價99元，就能享用期間限定「聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋」；活動期間內用雙人瀑布系列餐點還加碼贈「Hello Kitty幸福聚吉御守」數量有限，送完為止；加碼預告萬聖節活動，10月9日至11月5日，民眾裝扮成Hello Kitty到店用餐，並完成拍照打卡上傳到粉絲團指定貼文，就有機會抽獎「日本三麗鷗樂園門票」、「東京來回機票」等大獎。
而馬辣集團旗下「問鼎皇上吉祥宮廷火鍋」，9月祭出痛風鍋好康，只要是軍人、教師、記者3種身份，就能享有「幾歲送幾隻白蝦」，最低688元起吃到飽。而9月出生的處女座和天秤座，到小福利麻辣鍋還送北海道生食級干貝。