iPhone 15值得敗！果粉推爆「5大亮點」一次看　買舊機這支CP最高

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過去在iPhone 14系列當中，只有Pro以上的機種才配有「動態島」的功能，而這次從iPhone 15基本款開始，就配備有「動態島」的功能，對於只有基本款預算的果粉來說，功能可以說是大躍進。
🟡必敗亮點二：全面採用Type-C充電模式
敲碗多年的Type-C充電終於在iPhone 15這代問世，所有系列機種都是搭配Type-C的充電模式，讓不少果粉對於動態島、Type-C一次享有的條件下，換機慾望大幅度提升。
🟡必敗亮點三：粉紅色iPhone 15系列太美
這次iPhone 15推出「霧面」的粉色機，淺淺的粉色有種高級感，連YouTuber「Joeman」也在蘋果總部搶先開箱直呼「真的非常美！少女心噴發」，不少果粉大讚該款粉紅色非常有質感。
🟡必敗亮點四：Pro系列採取鈦金屬
這次採用業界唯一的全新鈦金屬邊框，有助於減輕iPhone的重量，這次iPhone 15 Pro系列機種是歷年最輕的Pro產品。
🟡必敗亮點五：Pro系列靜音按鈕轉換
靜音的「動作按鍵」在發表前也是受到關注，該按鍵還能啟用「語音備忘錄」、「專注模式」、「翻譯」、「放大鏡」、「手電筒」等輔助使用功能，相當強大！
不過由於這次台灣在價格上稍嫌沒有這麼「甜」，也是有部分使用iPhone X以下的用戶認為可以參考舊機型，而根據蘋果官網最新調整價格顯示，iPhone 14系列機降價2000元，而iPhone 13系列則是降價3000元，最低只要2萬1900元就可以入手，以iPhone 13搭載的A15 仿生晶片來說，如果不是重度手機使用者，相當於一般手機使用的話，完全不會卡頓又順暢，是非常高CP值的手機哦！
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