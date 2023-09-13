Joeman受邀參加蘋果發表會！「超狂福利」曝光　打開網路卻崩潰了

iPhone 15值得敗！果粉推爆「5大亮點」一次看　買舊機這支CP最高

▲蘋果秋季發表會台灣時間今（13）日凌晨1時登場，其中備受矚目的iPhone 15系列效能提升，也有許多以往未有的改變。（圖/達志影像/美聯社）
▲蘋果秋季發表會台灣時間今（13）日凌晨1時登場，其中備受矚目的iPhone 15系列效能提升，也有許多以往未有的改變。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

蘋果秋季發表會台灣時間今（13）日凌晨1時登場，其中備受矚目的iPhone 15系列效能提升，也有許多以往未有的改變，雖然台灣售價相較前一代漲價1000元至2500元不等，不過還是有許多果粉非常心動。《NOWnews》特別整理果粉認為這次iPhone 15系列「5大必敗亮點」；而如果不考慮新機型，想往舊機型的方向參考的民眾，則以iPhone 13系列最為適合！

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🟡必敗亮點一：全面下放動態島功能

過去在iPhone 14系列當中，只有Pro以上的機種才配有「動態島」的功能，而這次從iPhone 15基本款開始，就配備有「動態島」的功能，對於只有基本款預算的果粉來說，功能可以說是大躍進。

▲iPhone 15系列新機已經正式發表，不少人對於這次的功能增加感到非常有感。（圖/YT@Apple）
▲iPhone 15系列新機已經正式發表，這次連基本款都下放「動態島」功能。（圖/YT@Apple）
🟡必敗亮點二：全面採用Type-C充電模式

敲碗多年的Type-C充電終於在iPhone 15這代問世，所有系列機種都是搭配Type-C的充電模式，讓不少果粉對於動態島、Type-C一次享有的條件下，換機慾望大幅度提升。

▲蘋果最新推出的iPhone 15系列機終於更換為「Type-C」的轉接頭，讓不少果粉相當心動。（圖/蘋果官網）
▲蘋果最新推出的iPhone 15系列機終於更換為「Type-C」的轉接頭，讓不少果粉相當心動。（圖/蘋果官網）
🟡必敗亮點三：粉紅色iPhone 15系列太美

這次iPhone 15推出「霧面」的粉色機，淺淺的粉色有種高級感，連YouTuber「Joeman」也在蘋果總部搶先開箱直呼「真的非常美！少女心噴發」，不少果粉大讚該款粉紅色非常有質感。

▲Joeman搶先體驗iPhone 15粉紅色實體機，讓他直呼「霧面的材質顏色有夠美」！（圖/IG@Joeman）
▲Joeman搶先體驗iPhone 15粉紅色實體機，讓他直呼「霧面的材質顏色有夠美」！（圖/IG@Joeman）
🟡必敗亮點四：Pro系列採取鈦金屬

這次採用業界唯一的全新鈦金屬邊框，有助於減輕iPhone的重量，這次iPhone 15 Pro系列機種是歷年最輕的Pro產品。

🟡必敗亮點五：Pro系列靜音按鈕轉換

靜音的「動作按鍵」在發表前也是受到關注，該按鍵還能啟用「語音備忘錄」、「專注模式」、「翻譯」、「放大鏡」、「手電筒」等輔助使用功能，相當強大！

不過由於這次台灣在價格上稍嫌沒有這麼「甜」，也是有部分使用iPhone X以下的用戶認為可以參考舊機型，而根據蘋果官網最新調整價格顯示，iPhone 14系列機降價2000元，而iPhone 13系列則是降價3000元，最低只要2萬1900元就可以入手，以iPhone 13搭載的A15 仿生晶片來說，如果不是重度手機使用者，相當於一般手機使用的話，完全不會卡頓又順暢，是非常高CP值的手機哦！

▲iPhone14、13系列機種降價，價格對比圖一次看。（圖/NOWnews社群中心）
▲iPhone14、13系列機種降價，價格對比圖一次看。（圖/NOWnews社群中心）

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