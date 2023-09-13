iPhone 15登場失望了！鄉民點「2功能」仍沒升級：安卓領先好幾年

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貼文一出，不少人紛紛認同表示「年年期待指紋辨識年年失望」、「指紋辨識扣了好久都不升級，真的是不懂」、「去年做動態島基本就表示幾年內不會改了，全螢幕至少再等3至5年」、「動態島這想法至少要撐個3至5年，全螢幕真的遙遙無期」、「指紋辨識到現在都不推出，吃不下安卓的部份市場啊」、「iPhone把臉部辯識做到業界手機最優，他是不會輕易更換的，要等指紋辨識有得等了」。
綜合網友意見，不少人表示雖然蘋果每次推出新機都能獲得矚目，銷量也不差，不過卻因為歷年「功能擠牙膏」的研發政策，導致落後安卓很多功能許多年，例如安卓陣營早就有的「Type-C」，蘋果今年才推出，另外還包括眾人提到的「指紋下辨識」、「全螢幕化手機」，甚至是「摺疊機」等等技術，蘋果都還沒研發釋出，直言這樣會造成或多或少一些用戶流失。
不過即便有人對於蘋果這種「擠牙膏」的政策有所微詞，但這一代的iPhone 15系列發表前，外媒就報導，Apple早就計畫調高2023年度 iPhone的整體產量，較早前預期的增加320萬部，當中iPhone 15系列更高達8630萬部，顯然對於新機的銷量相當看好，實際販售成績如何，也要等全球開賣後才可得知。
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