Joeman受邀參加蘋果發表會！「超狂福利」曝光　打開網路卻崩潰了

iPhone 15登場失望了！鄉民點「2功能」仍沒升級：安卓領先好幾年

▲iPhone 15系列新機在今（13）日正式發表，迎來「Type-C」功能讓不少果粉相當興奮，而動態島也全面下放至iPhone 15基本款機型。（圖/達志影像/美聯社）
▲iPhone 15系列新機在今（13）日正式發表，迎來「Type-C」功能讓不少果粉相當興奮，而動態島也全面下放至iPhone 15基本款機型。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

蘋果秋季發表會台灣時間今（3）日凌晨1時登場，會中發表最新iPhone 15系列新機，其中包括Type-C、全面下放動態島的功能升級，讓不少果粉眼睛為之一亮。不過，有許多鄉民在追完發表會後，對於蘋果升級Type-C卻不跟進對手安卓的「指紋辨識」以及「全螢幕」感到不解，直言「每年都在擠牙膏，安卓是有許多功能領先蘋果的」。

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網友在PTT貼文指出從iPhone 13就開始期待，到現在iPhone 15完全沒有去瀏海跟動態島的設計，之前謠傳的全螢幕指紋辨識，也只能是謠言了，去年換了14 Pro想說稍微期待今年15會有全螢幕的iPhone，結果完全沒有這個部分，看完發表會果然不期不待，有人跟我一樣會期待全螢幕的iPhone嗎？」

▲iPhone 15這代系列新機有許多重大改革，終於推出大家期待已久的「Type-C」，不過全螢幕化以及螢幕指紋辨識仍然未問世。（圖/達志影像/美聯社）
▲iPhone 15這代系列新機有許多重大改革，終於推出大家期待已久的「Type-C」，不過全螢幕化以及螢幕指紋辨識仍然未問世。（圖/達志影像/美聯社）
貼文一出，不少人紛紛認同表示「年年期待指紋辨識年年失望」、「指紋辨識扣了好久都不升級，真的是不懂」、「去年做動態島基本就表示幾年內不會改了，全螢幕至少再等3至5年」、「動態島這想法至少要撐個3至5年，全螢幕真的遙遙無期」、「指紋辨識到現在都不推出，吃不下安卓的部份市場啊」、「iPhone把臉部辯識做到業界手機最優，他是不會輕易更換的，要等指紋辨識有得等了」。

綜合網友意見，不少人表示雖然蘋果每次推出新機都能獲得矚目，銷量也不差，不過卻因為歷年「功能擠牙膏」的研發政策，導致落後安卓很多功能許多年，例如安卓陣營早就有的「Type-C」，蘋果今年才推出，另外還包括眾人提到的「指紋下辨識」、「全螢幕化手機」，甚至是「摺疊機」等等技術，蘋果都還沒研發釋出，直言這樣會造成或多或少一些用戶流失。

▲2023蘋果發表會公布新機售價，台灣連兩年漲價，iPhone 15入手價直逼3萬元，iPhone 15 Pro Max 1TB要價5萬8900元，更成為最貴蘋果手機。（圖／Apple官網）
▲iPhone15仍然沒有「全螢幕」以及「指紋下辨識」的功能，讓不少網友感嘆蘋果「擠牙膏」的研發政策。（圖／Apple官網）
不過即便有人對於蘋果這種「擠牙膏」的政策有所微詞，但這一代的iPhone 15系列發表前，外媒就報導，Apple早就計畫調高2023年度 iPhone的整體產量，較早前預期的增加320萬部，當中iPhone 15系列更高達8630萬部，顯然對於新機的銷量相當看好，實際販售成績如何，也要等全球開賣後才可得知。

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