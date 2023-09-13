全台食安最安全！台中臭豆腐店猛遭檢舉 「80次檢驗」合格超狂
有一些攤販販售重口味的食物時，附近的鄰居總是會有些微詞，過去也曾經出現有人住在夜市附近，不斷檢舉攤商的案例。然而，近日一家位於台中的臭豆腐店營業近4年以來，一直不斷遭到人家惡意檢舉，包括衛生局上門70至80次，警察局、國稅局、都發局都曾上門稽查過，然而最狂的是，該家店即便被公家單位檢驗食安問題，仍然每次都合格通過，讓不少網友笑稱「政府認證全台最安全的臭豆腐店啦！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「全台灣最安全的店家，如同老闆說的，除了教育局沒有來過，天天都有各單位來查核！」只見貼出的照片中，該店家是位於台中的一家臭豆腐店，大大的海報道盡無奈，表示「賣臭豆腐有錯嗎？有必要檢舉嗎？霸凌別人可以嗎？有必要檢舉7、80次？環保局檢驗皆合格」一旁還貼著檢驗合格證明書。
另一張公告則寫下「本店多年來遭人惡意檢舉，包括環保局、警察局、衛生局、國稅局、都發局四年來輪番上百次拜訪，只差沒有教育局」讓該位老闆也嘆「無奈，無奈，真是無奈」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「笑死！上百次真的很誇張，到底誰這麼閒啊」、「講真的檢驗每次都合格，這才是政府認證最頂食安店家吧」、「國家認證的臭豆腐店！下次去朝聖」、「這一定是眼紅檢舉的啦，老闆心感覺很累啊」、「政府認證食安頂尖的店家，這是反向幫老闆行銷了哈哈哈」。