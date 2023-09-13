iPhone 15最好10月底買！內行揭2原因「每年爽換手機」：實在聰明

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「我自己是買iPhone 12 Pro用了一年半左右，電池健康度還有94%，最後用15K的價格賣掉，再買iPhone 14 Pro只花不到兩萬塊，現在iPhone 14 Pro的電池健康度還有99%，加上我就是10月底至11月初購買，應該可以用24K至26K的價格賣掉，這樣只要貼一些錢就能夠每年換新機iPhone 15 Pro。」該網友透露「舊機不要想要當做備用機，因為根本很少用到，說實在在手機還有價值的時候趕快賣掉最划算」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「我怎麼都沒有想過這個問題......」、「這個做法實在很聰明！每年都無痛換新手機」、「真的留下來也不會用，都變成鬧鐘，所以從12開始，我就是每年把舊手機拿去通訊行賣掉換現金，直接買新機」而也有網友分享經驗表示「跟我一樣，我也是12 Pro用兩年賣18K，保持的非常好像全新的，也是馬上換i14 Pro」。
而《NOWnews》記者也實際在臉書「Marketplace」查看，在日前確實有不少人開始拋售iPhone 14系列機種，像是有網友販售「iPhone 14 128G 黑色」，保固期限到2024年1月15日，售價標示2萬元，商品標示已經售出，由於價格便宜官網許多，不少不介意二手機的人就願意購入，而如果該網友有意iPhone 15系列新機，正巧這次補上1萬元就能夠換購iPhone 15新機，比起花3萬才能買體驗新機來說，還是相當划算。
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