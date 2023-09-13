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iPhone 15最好10月底買！內行揭2原因「每年爽換手機」：實在聰明

▲iPhone 15系列新機登場！這次主要以「Type-C」以及強大的相機功能為亮點，不少果粉都相當期待換新機。（圖/達志影像/美聯社）
▲iPhone 15系列新機登場！這次主要以「Type-C」以及強大的相機功能為亮點，不少果粉都相當期待換新機。（圖/達志影像/美聯社）

記者張嘉哲/綜合報導

蘋果秋季發表會已經落幕，會中公布大家最期待的iPhone 15系列新機，台灣在9月15日晚上8時開始預購，第一波將於9月22日就能拿到新機，不少果粉已經相當期待換機。不過，近日就有網友分享「購買新iPhone最佳時機」，表示在10月底或者11月初購買為最佳，其原因曝光後，引起不少人熱議，直言這樣實在非常聰明！

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一名網友在「Dcard」貼文指出「我個人覺得10月底至11月初到官網買或者門市直購是最好的，原因有兩個，第一個是先觀望是否有災情，通常都是軟體造成；第二，如果是10月底至11月初購買的話，明年要換iPhone 16的時候，因為手機還沒有過保固，如果機況又非常良好的話，二手價就會比較高」。

▲iPhone 15系列新機在今（13）日正式發表，迎來「Type-C」功能讓不少果粉相當興奮，而動態島也全面下放至iPhone 15基本款機型。（圖/達志影像/美聯社）
▲iPhone 15系列新機在今（13）日正式發表，迎來「Type-C」功能讓不少果粉相當興奮，而動態島也全面下放至iPhone 15基本款機型。（圖/達志影像/美聯社）
「我自己是買iPhone 12 Pro用了一年半左右，電池健康度還有94%，最後用15K的價格賣掉，再買iPhone 14 Pro只花不到兩萬塊，現在iPhone 14 Pro的電池健康度還有99%，加上我就是10月底至11月初購買，應該可以用24K至26K的價格賣掉，這樣只要貼一些錢就能夠每年換新機iPhone 15 Pro。」該網友透露「舊機不要想要當做備用機，因為根本很少用到，說實在在手機還有價值的時候趕快賣掉最划算」。

貼文一出，不少網友紛紛回應「我怎麼都沒有想過這個問題......」、「這個做法實在很聰明！每年都無痛換新手機」、「真的留下來也不會用，都變成鬧鐘，所以從12開始，我就是每年把舊手機拿去通訊行賣掉換現金，直接買新機」而也有網友分享經驗表示「跟我一樣，我也是12 Pro用兩年賣18K，保持的非常好像全新的，也是馬上換i14 Pro」。

▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列新機規格表。（圖／NOWnews社群中心）
▲2023蘋果發表會登場，iPhone 15系列新機規格表，網友熱烈討論購機最佳時間點！（圖／NOWnews社群中心）
而《NOWnews》記者也實際在臉書「Marketplace」查看，在日前確實有不少人開始拋售iPhone 14系列機種，像是有網友販售「iPhone 14 128G 黑色」，保固期限到2024年1月15日，售價標示2萬元，商品標示已經售出，由於價格便宜官網許多，不少不介意二手機的人就願意購入，而如果該網友有意iPhone 15系列新機，正巧這次補上1萬元就能夠換購iPhone 15新機，比起花3萬才能買體驗新機來說，還是相當划算。

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