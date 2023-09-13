搭捷運「突有人狂奔」！他目擊：乘客嚇壞跟著跑 北捷揭真相
搭捷運總是會遇到一些突發狀況，例如列車故障、軌道異常等等都會造成乘客的不安，然而（12）日晚間，就有網友分享自己搭乘捷運時，目擊後面車廂的乘客突然一窩蜂的往前面跑過來，甚至還有人推擠跌倒，好奇到底是發生什麼事情。貼文曝光後，也釣出當時後在該班列車上的人還原當下，引發不少人熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「捷運松山新店線在12日下午5點半的時候，突然車廂內的人都往某一個方向跑，很多人根本不知道發生什麼事情，有的人還推擠跌倒在地，超可怕的，有人知道後面車廂是怎麼了嗎？有沒有人在那節車廂裡？」
貼文一出，就釣出當時也在車上的乘客表示「我在車上，最前面的車廂就是有人尿失禁在地板上，後來所有人就開始往後跑，只能說一開始跑的那幾個人真的是小題大作，就換到其他車廂就好了，搞到最後都跑到後面車廂去，有些人根本搞不清楚狀況，一邊跑還一邊問『發生了什麼事』」事後該乘客也放上影片，從影片可以看出不少人確實從前面後方的車廂陸續撤離，還時不時地往回看。
而對此事件，台北捷運公司證實，表示當時後一名乘客身體不舒服倒在地上，而列車長也在第一時間獲報後立刻處理，最後將該位不舒服的乘客帶離車廂，有乘客因為受到驚嚇在列車進站時下車，列車長也廣播請乘客保持冷靜，大家陸續上車後，列車恢復行駛，針對不舒服的乘客也有進行後續就醫的協助。