財經小辭典／後摩爾定律時代！矽光子引高度關注　連台積電也瘋搶

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光訊號若大量取代電訊號進行傳輸，大家不用再糾結追求更高的電晶體數量，同時也能夠維持小體積又高效的方式，只是這樣電與光的異質整合還牽涉到許多光電的訊號轉換，仍有許多技術有待克服。
其實，「矽光子」技術已經發展了約30年，目前主要應用於資料中心的資料傳輸。最早IBM、英特爾都投資這項技術超過10年、20年，另外蘋果、輝達與台積電等公司同樣也都投入「矽光子」技術多年，以色列甚至列入國家科技發展重要項目，而中國大陸也希望靠這項技術突圍半導體市場，就是因為在摩爾定律走向極限之際，「矽光子」可能被視為是新一代半導體技術突破的關鍵。
如今「矽光子」三個字成為半導體新興的「關鍵字」，正是因為AI浪潮驅動下，各項網路應用全面開展，雲端運算和超大規模資料中心也有龐大的需求，「矽光子」技術因擁有高頻寬、低功耗、廣泛的傳輸距離等特性，具備較高的成本效益，因此在半導體產業中備受矚目。
SEMI指出，「矽光子」可應用於生醫感測、高速傳輸、通訊及電信、量子運算、機器學習、光學雷達等領域。根據調查，全球「矽光子」市場規模將從2022年的126億美元，成長至2030年的786億美元，年均複合成長率（CAGR）為25.7%。
而外界雖然認為台灣「矽光子」技術發展落後歐美國家，但台灣半導體和先進製程是強項，再加上產業群聚效應，台灣產業界認為這將帶來許多機會。因此日前台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）攜手工研院電光系統所成立光通訊與矽光子SIG，期盼打造台灣「矽光子」一條龍產業鏈。日前SEMICON TAIWAN半導體展上也首度舉辦「矽光子」國際論壇，共同探索「矽光子」市場潛力、技術發展趨勢，以及產業新興應用，協助業者布局「矽光子」技術，以迎接後摩爾定律時代的成長機會。