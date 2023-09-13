iPhone 15有感大升級！USB-C卻藏「1致命差異」　跟Pro版本不一樣

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不過就是這個 USB-C 連接器卻藏有「致命細節」，根據蘋果官網資料顯示，基本款iPhone 15雖然改用USB-C，但是其只支援 USB 2，而iPhone 15 Pro則是支援支援 USB 3 (速度最高可達 10Gb/s)。
而這項差異會顯現在哪？從蘋果官網數據顯示，在快速充電功能兩者並無差異，都是充電 30 分鐘最高可達 50% 電量。但若是時常需要從手機傳輸大量照片、資料的使用者可就有影響了，因為根據兩者傳輸速度差距好幾十倍，是需要特別注意的細節。
📍USB接口傳輸演化史
USB是現代科技產品常用的接口，USB開發者論壇在1996年發表第一代USB 1.0接口，自此後開始不斷改良研發，USB 2.0是在2000年4月問世，最大傳輸速度提升到480Mbps，被稱作Hi-Speed，同時也增加了充電功能。
USB 3.0接口則是2008年11月問世，起初最大傳輸速度為5Gbps，稱作SuperSpeed，後來在2013年又出現USB 3.1 Gen 2，將最大傳輸速度增加至10Gbps，這也是蘋果在iPhone 15 Pro有支援的規格。
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