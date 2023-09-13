iPhone 15有感大升級！USB-C卻藏「1致命差異」　跟Pro版本不一樣

▲蘋果全新的iPhone 15系列問世，完整細節與規格也正式公開，最受矚目的改變就是充電口全面改為USB-C。（圖／翻攝官網）
▲蘋果全新的iPhone 15系列問世，完整細節與規格也正式公開，最受矚目的改變就是充電口全面改為USB-C。（圖／翻攝官網）

記者潘毅/綜合報導

蘋果全新的iPhone 15系列問世，完整細節與規格也正式公開，引發外界持續討論。其中最受矚目的改變就是充電口全面改為USB-C，成為許多果粉換機的主要誘因。但其實這個USB-C卻藏著「1致命差異」，iPhone 15與15 Pro版的是不一樣的規格！

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▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝官網）
▲iPhone 15 Pro。（圖／翻攝官網）
雖然今年iPhone 15在美國售價沒有調漲，但受匯率影響，台灣則呈現全面漲價的情況，基本款iPhone 15已經要價2萬9900元，由於這次升級大有感，包含「動態島」全面下放、iPhone 15使用A16 晶片、USB-C 連接器、第二代超寬頻晶片，還有今年最流行的粉紅色，種種因素也讓外界看好15系列銷量。

▲iPhone 15系列最受矚目的改變就是充電口全面改為USB-C，成為許多果粉換機的主要誘因。但其實USB-C卻藏著「1致命細節」。（圖／翻攝蘋果官網）
▲iPhone 15系列最受矚目的改變就是充電口全面改為USB-C，成為許多果粉換機的主要誘因。但其實USB-C卻藏著「1致命細節」。（圖／翻攝蘋果官網）
不過就是這個 USB-C 連接器卻藏有「致命細節」，根據蘋果官網資料顯示，基本款iPhone 15雖然改用USB-C，但是其只支援 USB 2，而iPhone 15 Pro則是支援支援 USB 3 (速度最高可達 10Gb/s)。

而這項差異會顯現在哪？從蘋果官網數據顯示，在快速充電功能兩者並無差異，都是充電 30 分鐘最高可達 50% 電量。但若是時常需要從手機傳輸大量照片、資料的使用者可就有影響了，因為根據兩者傳輸速度差距好幾十倍，是需要特別注意的細節。

📍USB接口傳輸演化史

USB是現代科技產品常用的接口，USB開發者論壇在1996年發表第一代USB 1.0接口，自此後開始不斷改良研發，USB 2.0是在2000年4月問世，最大傳輸速度提升到480Mbps，被稱作Hi-Speed，同時也增加了充電功能。

USB 3.0接口則是2008年11月問世，起初最大傳輸速度為5Gbps，稱作SuperSpeed，後來在2013年又出現USB 3.1 Gen 2，將最大傳輸速度增加至10Gbps，這也是蘋果在iPhone 15 Pro有支援的規格。

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