藏壽司「巨大食材」新菜一貫40！送蠟筆小新圓盤 拚壽司郎鮭山島
壽司控又要出動了！藏壽司快閃開賣「巨大食材」10款新菜，期間限定「大滿足盛賞祭」，推出份量澎湃的大粒北海道帆立貝、豐盛甜蝦、牛肉搭配新鮮魚卵及海膽，限時9月22日起只賣7天，而且一貫40元的划算價格有夠吸引人；還特別推出「蠟筆小新限定圓盤」滿額贈，要跟壽司郎浮誇「鮭山島第2彈」拚了。
記者蕭涵云/綜合報導
藏壽司全新「大滿足盛賞祭」，9月22日至9月28日限時7天開賣，主打「巨大食材」享受，限定加大版的「北海道大粒帆立貝佐魚卵」，還有大到看不見白飯的海陸雙鮮「魚卵海膽牛肉」，「滿溢生蝦盛合」更是出動6尾甜蝦再加1尾大生鮮蝦，鋪滿壽喜燒風味的「雙倍牛肉半熟蛋」，長到捲起才能上桌的「炙烤嚴選一本星鰻」。
還有豪邁加料的「炙烤乳酪照燒鰻魚」、「極上真花枝」、「明太子小貝柱磯邊揚 」，也把食材堆高高。最難得的是，「巨大食材」的握壽司新菜，幾乎一盤都是兩貫80元，換算下來每貫只要40元，有夠划算！
為了回饋蠟筆小新粉絲，藏壽司還加碼祭出「蠟筆小新限定圓盤」滿額贈活動，在店內單筆消費滿 1200元，並按讚藏壽司 FG 或追蹤 IG，就可免費把蠟筆小新帶回家，全台限量 15500 份，送完為止。
而壽司郎日前已開跑的「滿腹回饋祭」，同樣主打放大美食新菜，不只回歸浮誇「鮭山島第2彈」全新造型，「6片鮭魚＋鮭魚卵」只要80元；還有一次堆滿 8 隻帶尾北極甜蝦搭配甜蝦仁及飛魚卵「豐盛甜蝦」，豪氣疊放 3 片「豐盛長鰭鮪」，增量至 2 倍的「雙倍玉米沙拉軍艦」、加量不加價的「大切花枝」等，最便宜「2貫40元」起，期間限定供應至9月24日。